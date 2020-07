Kasvomaskit yli 130 maassa – HS: Suomessa ei tehty mitään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suojainten käyttö on Pohjoismaissa maailman vähäisintä.

Jo yli 130 maata on antanut kasvomaskien käyttöä koskevia suosituksia tai määräyksiä.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa maskeja muun muassa joukkoliikenteessä, työpaikoilla ja kaupoissa. Euroopassa määräysten rikkomisesta voidaan sakottaa esimerkiksi Espanjassa, Britanniassa ja Saksassa.

VTT:n erikoistutkija Aku Karvinen toteaa Helsingin Sanomille, että suosituksia on muutettu tutkimustiedon myötä. Hänen mukaansa on näyttöä, että kasvomaskien riittävän laaja käyttö pienentää koronaviruksen tartuttavuuslukua.

Saksassa, Espanjassa ja Italiassa jo yli puolet ihmisistä kertoo käyttävänsä kasvomaskeja aina kotoa poistuessaan. Monissa Aasian maissa osuus on yli 90 prosenttia. Pohjoismaissa käyttö on harvinaisinta.

Dosentti Pilvikki Absetzin mukaan Suomessa ei käytetty maskien suhteen mitään vahvoja keinoja eli lakeja, suosituksia tai sosiaalisia normeja. Asiantuntijaviestintää hän pitää ristiriitaisena.

Maskien käyttöönotto näin myöhäisessä vaiheessa vaatisi ”jykeviä ja selkeitä” ohjeistuksia.

– Tätä on hankala lähteä enää pehmein keinoin tuomaan tänne. Ihmisten mielipiteet ovat jakautuneet. Maskejahan on ikävä käyttää ja hankala hankkia. Ihmiset pohtivat, mitä muut ajattelevat, jos he käyttävät niitä, Pilvikki Absetz sanoo.

