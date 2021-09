Kasperi Summanen Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittajaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väistyvä päätoimittaja Alberto Claramunt siirtyy AlfaTV:n palvelukseen.

Verkkouutisten ja Nykypäivän uudeksi päätoimittajaksi on valittu Verkkouutisten tuottaja Kasperi Summanen, 33. Asiasta päätti tiistaina Kansalliskustannuksen hallitus.

– Summanen on verkkouutismedian huippuosaaja. Hän on ollut avainroolissa Verkkouutisten kehityshankkeissa, viime vuosien kasvun luomisessa sekä päivittäisessä uutistoiminnassa ja sen johtamisessa. Hallituksen päätös oli helppo ja luonteva, kun Verkkouutiset hakee seuraavaa kasvuloikkaa, hallituksen puheenjohtaja Leena Puntila sanoo.

Uuden päätoimittajan mukaan Verkkouutiset jatkaa kasvu-uralla ja tavoittelee entistä laajempaa ja sitoutuneempaa lukijakuntaa. Summasen mukaan Verkkouutiset panostaa jatkossa yhä nopeampaan ja kiinnostavampaan uutispalveluun ja kehittää laadukkaita kirjautumisen takana olevia sisältöjä. Juuri uudistettu printtilehti Nykypäivä on omalle yhteisölleen tärkeä tuote, joka kuuluu kokonaisuuteen.

– Verkkouutisten menestys on osoittanut, että talousliberaalista keskustaoikeistolaisesta maailmankatsomuksesta ponnistavalle medialle on Suomessa suurta kysyntää. Rehtiä ja oivaltavaa uutistoimintaa voi tehdä, vaikka väriä tunnustaakin. Usein polarisoituvaksi mielletyssä mediakentässä tästä voi jopa olla etua. Verkkouutiset on ollut Suomen ensimmäisiä verkkomedioita ja pysynyt jatkuvasti kehityksen aallonharjalla niin sisältöjen kuin ulkoasunkin puolesta. Tämä linja jatkuu ensi keväänä lanseerattavan uudistuksen muodossa, Summanen sanoo.

Verkkouutiset on vakiinnuttanut paikkansa politiikan uutisoinnin kärkimediana. Se tavoittaa viikossa jopa 200 000 eri lukijaa ja yltää noin 800 000 sivulataukseen viikossa (Google analytics).

Alberto Claramunt AlfaTV:n sisältöjohtajaksi

– 25-vuotissyntymäpäiviään juhliva Verkkouutiset on ottanut Claramuntin päätoimittaja-aikana merkittävän loikan ja kasvanut joka vuosi. Nykypäivä-lehti on pysynyt kiinni ajassa ja uudistunut kahteen kertaan, kehittyen viikkolehdestä politiikan ilmiöitä syventäväksi aikakausilehdeksi. On ollut ilo viedä kokoomuslaista mediaa eteenpäin yhdessä vuosien ajan, Leena Puntila kiittää.

Verkkouutisten väistyvä päätoimittaja Alberto Claramunt siirtyy sisältöjohtajaksi AlfaTV:n palvelukseen. Claramunt on toiminut vuodesta 2013 Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittajana. Uudessa työssään hän aloittaa lokakuun alussa.

– On aika ottaa uutta suuntaa. Kiitos upeille kollegoille toimituksessa ja yhteistyökumppaneille. Kiitän Kansalliskustannuksen hallituksen edellistä puheenjohtajaa Pekka Kivelää, nykyistä puheenjohtajaa Leena Puntilaa ja toimitusjohtaja Timo Eloa luottamuksesta ja upeasta matkasta. On ollut etuoikeus tehdä politiikan journalismia laajalle yleisölle, Claramunt toteaa.