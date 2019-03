Käsityöläispanimo kertoo suuresta vientisopimuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Japaniin on Tampereelta lähdössä kuutta eri olutta.

Pyynikin Käsityöläispanimo kertoo tehneensä suuren vientisopimuksen Japaniin yhteistyössä IROAD Companyn kanssa. Sopimus on kolmivuotinen. Pyynikin tulee oluita myyntiin ympäri Japanin.

Viime vuoden joulukuussa Pyynikin käsityöläispanimo sopi Lidlin kanssa vientisopimuksen, joka kattaa 12 Euroopan maata. Sopimus Japanin kanssa on panimon mukaan jopa suurempi kuin Lidlin sopimus.

– Japaniin on lähdössä meiltä kuutta eri olutta heti kun ne on saatu sertifikoitua. Tämä on meille merkittävä kauppa ja osa kasvustrategiaamme viennin osalta. Tämä kauppa avaa meille ovet Aasian markkinoille, kertoo tiedotteessa Pyynikin käsityöläispanimon hallituksen puheenjohtaja Rauno Pere.

Ihan uutta tamperelainen olutei hänen mukaansa Japanissa ei ole, sillä 1980-luvulla Tampereelta vietiin nousevan auringon maahan Amiraali-olutta.

Tulevan kesän aikana Pyynikin käsityöläispanimo lisää valmistuskapasiteettiään. Tänä vuonna tavoitteena on 2 miljoonan litran tuotanto.