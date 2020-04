”Käsittämättömiä ohjeita” – onko suojavarusteita riittävästi?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan varmuusvarastot eivät ole tyhjiä ja varastoja täydennetään kaiken aikaa.

Suojavarusteiden riittävyys ja ohjeistus nousivat esille eduskunnassa tänään keskiviikkona, kun lähetekeskustelussa oli valmiuslain toimivaltuuksien jatkaminen.

Kansanedustajan Mia Laihon (kok.) mukaan suojavarusteiden määrä herättää runsaasti huolta sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä tällä hetkellä. Laihon mukaan suojavarusteiden ohjeistus valtakunnassa on ollut hyvin sekavaa, ja toimijat eivät ole tienneet, mitä ohjeita nyt pitää noudattaa.

– Ja jos on ollut jotain ohjeita, niin varusteita ei ole ollut sellaista määrää, että niitä ohjeita olisi voitu kunnissa noudattaa, Mia Laiho totesi.

Viimeksi eilen sosiaali‑ ja terveysministeriö antoi uudet ohjeet suojavarusteista kotihoitoon, joissa muun muassa sanotaan: suu-nenäsuojus tai huivi. Laiho piti käsittämättömänä sitä, että kotihoidon työntekijöiden pitäisi laittaa oma huivinsa suojaksi.

– Nämä ovat ihan käsittämättömiä ohjeita, eikä ole luottamusta herättävää sitä kohtaan, että varusteita oikeasti riittää, jos tässä vaiheessa ei varusteita ole kentällä, kun nämä varmuusvarastot on avattu, Laiho sanoi.

Ovatko terveydenhuollon ohjeistukset hölynpölyä?

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) puolestaan kysyi, ovatko terveydenhuollon ohjeistukset, että ”suojele itsesi ja suojele muita” jollakin tavalla hölynpölyä, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö kertovat, että kasvomaskin käyttö ei mahdollisesti auttaisi tai estäisi viruksen leviämistä ja siitä ei olisi mitään hyötyä.

– Itse kyllä hoitajana pitkän hoitouran tehneenä olen eri mieltä. Olen lukuisia kertoja töissä suojannut itseäni ja ajatellut, että se suojaa minua, mutta se suojaa myös asiakasta, Arja Juvonen sanoi.

Juvonen piti pöyristyttävänä sitä, että edelleenkään kasvomaskeja ja suojausvälineitä ei ole esimerkiksi kotisairaanhoidossa eikä palvelutaloissa.

– Olen saanut viimeksi viikolla viestin, että on yksi suoja, jota käytetään koko päivä. Onko se se ajatus, mitä ministeri olette viestittänyt eteenpäin? Kun olette kertoneet, että nyt maskeja ja suojausvälineitä on tulossa lisää, niin onko varma, että ne leviävät myös kaikkialle ja ihmiset saavat niitä käyttöönsä, Juvonen kysyi.

Juvonen kertoi ajatelleensa, että ryhtyy itse käyttämään kasvomaskia, kun hän liikuu kaupoissa tai käy apteekissa hakemassa lääkkeitä läheisilleen.

– Kyllä ihmisten täytyy ryhtyä suojaamaan itseään, Juvonen totesi.

Suojamaskin käytöstä kahtalaista koulukuntaa

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) vastasi, että suojamaskien käytön hyödyistä arkielämässä on kahtalaista koulukuntaa.

– Minä en voi ohjeistaa ketään henkilökohtaisessa elämässään suojamaskien käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä, ja minun mielestäni jokainen tekee itse sen päätöksen, käyttääkö tällaista suojamaskia omassa arkielämässään vai ei, Aino-Kaisa Pekonen sanoi.

Pekosen mukaan ensisijaisesti tehtävänä on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön terveys ja toimintakyky ja testaajien kyky tehdä testejä ja suojata heidän terveyttään.

Pekosen mukaan on totta, että kotihoidon osalta ohjeet ovat olleet kahtalaisia, ja sen takia perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla ohjeistuksia on selkeytetty.

– Kotihoidon normaaleihin työkäytäntöihin eivät nämä suusuojat varsinaisesti kuulu, ja siksi varmasti myöskin kuntien varautuminen tällaiseen tilanteeseen on osaltaan ollut puutteellista tai heikkoa.

Ministerin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi tukea kuntia suusuojien hankinnassa.

Valmiusvarastot on avattu suojavarusteiden osalta, ja suojavarusteita on toimitettu Pekosen mukaan kaikille viidelle erityisvastuualueelle ja sieltä sairaaloihin käytettäväksi.

– Meidän varmuusvarastomme eivät ole tyhjät. Sieltä on näitä nyt luovutettu käyttöön, mutta emme ole tyhjentäneet varastoja, edelleen varastoissa suojavarusteita on, ja me täydennämme kaiken aikaa näitä varastoja, Pekonen sanoi.

Pekosen mukaan suojavarusteiden hankintareittejä on olemassa useampia, ja varastoja täydennetään sekä kansainvälisiltä markkinoilta että kotimaisten valmistajien toimesta.