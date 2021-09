”Käsittämätöntä väittää, että toisen motiivina on verovälttelyn edistäminen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ihmettelee puheita verovälttelyn suosimisesta.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi viittaa esitettyyn kritiikkiin maastapoistumisveron säätämisestä.

– On käsittämätöntä, että joku kuvittelee tai väittää, että toisen motiivina on rikkaiden verovälttelyn edistäminen. Vaikka keinoista oltaisi eri mieltä, varmasti kaikkien tavoitteena ja motiivina on kasvun ja hyvinvoinnin maksimointi kaikille Suomessa, hän tviittaa.

Romakkaniemi toteaa, että exit-veron fiskaalinen tuotto on mitätön, jos ei nettona jopa negatiivinen, kun ottaa huomioon kaiken sen valmisteluun ja byrokratiaan liittyvän työn sekä vaivan.

– Mutta negatiivinen signaalivaikutus on jälleen kerran ilmeinen. Nämä ovat syitä siihen, miksi se ei ole järkevä.

– Emme me uusilla veropohjilla tai korkeammalla veroasteella tätä maata nosta uuteen kasvuun ja kukoistukseen. Siihen tarvitaan mm. työhön, yrittämiseen ja investoimiseen kannustavaa verotusta! Ja se ei näköjään onnistu ilman radikaalia muutosta maamme politiikassa, Romakkaniemi kirjoittaa.

Muun muassa SDP:stä ja vasemmistoliitosta on väitetty maastapoistumisveron arvostelijoiden ja eritoten kokoomuksen ja sen puheenjohtaja Petteri Orpon suosivan verovälttelyä.

Vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo puolestaan kutsuu Twitterissä Keskuskauppakamaria ”oikeiston rajuimmaksi propagandistiksi”.

Keskuskauppakamarista on tullut oikeiston rajuin propagandisti. Tämä sopii huonosti lakisääteisiä tehtäviä hoitavalle organisaatiolle. Onko lakisääteiselle asemalle enää tässä maailmanajassa perusteita? Eikö olisi järkevää tehostaa resursseja ja yhdistää KKK EK:oon? — Jussi Saramo (@jussisaramo) September 11, 2021