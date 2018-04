”Käsittämätöntä, tukee Turun tapahtumia” – vankila ei saa kertoa radikaaleista poliisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laintulkinta estää viranomaista jakamasta oma-aloitteisesti tietoa radikalisoituneista vangeista.

– Käsittämätöntä, että tällainen laintulkinta yhtäkkiä pulpahtaa pintaan. Nykyisin eri viranomaisten välistä tiedonvaihtoa on lisätty eikä sitä ole tarkoitus rajoittaa. Päinvastoin, kokoomuksen poliisikansanedustaja Kari Tolvanen kirjoittaa Facebookissa.

Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Tolvanen kommentoi Yleltä tästä löytyvää Lännen Median uutista. Sen mukaan vankilaviranomaiset eivät enää saa kertoa radikalisoituneista vangeista oma-aloitteisesti poliisille.

– Näin lakia on tulkittu. Täysin poissuljettua tietojen luovuttaminen ei ole. Mutta on totta, että poliisin on vaikea kohdentaa pyyntöä, jos sillä ei ole tietoa esimerkiksi henkilön toiminnasta vankilassa, oikeusministeriön osastopäällikkö Arto Kujala vahvistaa.

Hänen mukaansa tilanne on kestämätön, jos viranomaisten välillä ei pystytä välittämään tärkeitä tietoja. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selkeyttämään lainsäädäntöä. Työn arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Siihen asti viranomaisten on pohdittava, miten tietoa saadaan vaihdettua ilman, että nykyistä lakia rikotaan.

Kari Tolvanen toteaa, että tiedonvaihto on välttämätöntä nykyisessä turvallisuustilanteessa.

– Tähän asiaa on paneuduttava heti ensi viikolla. On mahdoton ajatus, että odottaisimme pari vuotta uutta lakia.

Rikosylikonstaapeli (evp) Tapio Kulmala kysyy Tolvasen päivityksen herättämässä keskustelussa, ketä tällainen tulkinta palvelee.

– Tulkintahan suorastaan tukee Turun torin järkyttäviä tapahtumia, hän kirjoittaa.

