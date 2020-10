Koruttomia lukuja palvelualojen ahdingosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korona vaikutti merkittävästi palvelualojen työntekijöihin ja yrityksiin kevään ja kesän aikana.

Palvelualojen ammattiliitto PAM tuottama aineisto vahvistaa sen, että palvelualojen työntekijät ja alan yritykset joutuivat keväällä kärsimään poikkeuksellisella tavalla. Työntekijät ovat joutuneet tinkimään muun muassa ruoasta.

Aineistosta löytyy tietoja palvelualojen työntekijöiden toimeentulosta, toimialojen tilanteesta sekä työllisyydestä. Lisäksi löytyvät työehtojen ja lakien muutoksiin ja niiden vaikutuksiin liittyvät asiat sekä keskeisiä PAMin toimenpiteitä.

Aineiston kokoamisesta vastannut PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto toteaa kerätyn materiaalin kertovan karutonta kieltä kevään ja kesän poikkeuksellisesta tilanteesta.

– Äkillinen koronatilanne oli kaikille poikkeuksellinen, mutta palvelualojen työntekijät joutuivat kokemaan sen erityisen karvaasti. Varsinkin matkailu- ja ravintola-alan, kauneudenhoitoalan ja osittain erikoiskaupan työntekijöiden toimeentulo romahti merkittävästi lomautusten takia ja pelko työn jatkumisesta on edelleen suuri, sanoo Veirto.

Aineisto osoittaa, että monet palvelualojen työntekijät ovat joutuneet tilanteen takia tinkimään omassa elämässään toimeentulon heikentymisen takia.

– Huolestuttavinta on se, että varsinkin matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä 56 prosenttia on joutunut tinkimään ruoan määrästä ja laadusta. Monessa perheessä on tarvittu ulkopuolista apua ja muun muassa PAM antoi jäsenilleen ruoka-avustusta, kertoo Veirto.

Palvelualojen työttömyyskassaan saapui huhtikuussa noin 18 400 alkavaa päivärahahakemusta, kun vastaavasti edellisen vuoden huhtikuussa tuli 1 300 hakemusta. Myös seuraavina kuukausina alkavia päivärahahakemuksia tuli selkeästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

Aineisto löytyy PAMin verkkopalvelusta (.pdf-tiedosto).