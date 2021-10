Karu venäläisarvio: Nobel-komitealla ei ollut rohkeutta

Brittiläisen Cambridgen yliopiston historian professori Alexander Etkind sanoo iloitsevansa siitä, että venäläinen toimittaja Dmitri Muratov saa tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinnon. Etkind kuitenkin katsoo, että palkinnon olisi ansainnut venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi.

– Hän (Muratov) ansaitsee tämän kunnianosoituksen muiden loistavien venäläistoimittajien tavoin. Kuitenkin, minä ehdotin Aleksei Navalnyita, ja olen pettynyt, ettei Nobel-komitealla ollut rohkeutta toimia oikein, Etkind kirjoittaa Twitterissä.

Muratov on toiminut noin kahdenkymmenen vuoden ajan Novaja Gazeta -lehden päätoimittajana. Hän jakaa tämänvuotisen Nobel-palkinnon filippiiniläisen toimittaja Maria Ressan kanssa.

Etkind, 66, on neuvostoliittolaissyntyinen historioitsija, joka on tutkinut muun muassa Navalnyita. Hän on väitellyt Helsingin yliopistossa vuonna 1998. Etkind on ehdottanut yhdessä Puolan entisen presidentin Lech Walesan kanssa, että Navalnyi ansaitsee Nobelin rauhanpalkinnon. Myös Walesalle myönnetty tuo tunnustus vuonna 1983.

