Karu tulos: Yli puolet koronatartunnoista oireettomilta

Tutkimuksen mukaan liki neljännekselle tartuttajista ei kehity lainkaan oireita.

Yhdysvaltain tautienehkäisyvirasto CDC:n tutkimuksen mukaan yli puolet koronavirustartunnoista tulee oireettomilta tartuttajilta. Tutkimuksen tuloksista uutisoi Washington Post.

JAMA Network Openin julkaiseman tutkimuksen mukaan 59 prosenttia tartunnoista tulee henkilöiltä, joilla ei ole ollenkaan oireita. Tulos saatiin CDC:n tekemän mallinnuksen avulla. Tartunnoista 35 prosenttia tulee henkilöiltä, joiden omat oireet eivät ole vielä ehtineet alkaa, ja 24 prosenttia henkilöiltä, joille ei missään vaiheessa ilmene oireita.

CDC:n apulaisjohtaja Jay C. Butlerin mukaan pandemian hallinnassa tärkeää olisikin saada selvyyttä oireettomista tartuttajista tartuntaketjuissa. Tärkeässä roolissa tässä on luonnollisesti aktiivinen testaus.

Helsingin yliopiston lääketieteen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen on nostanut tutkimuksen tulokset esiin Twitterissä.

− Koronatartuntoja oireettomilta henkilöiltä! CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) tutkijoiden tutkimus malli paljasti, että yli puolet covid 19 -infektion tartunnoista on peräisin oireettomilta henkilöiltä, Renkonen tviittaa.

