Karu sote-arvio: Monilla alueilla palvelut huonontuvat

HUS-johtaja Lasse Lehtonen tyrmää hallituksen sote-sovun.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen ei pidä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistusta onnistuneena.

Hallitus tiedotti tänään päässeensä sopuun sote-uudistuksesta. Siinä Suomeen perustetaan 21 ”hyvinvointialuetta”. Helsinki toimii niiden lisäksi sote-järjestäjänä.

Lasse Lehtonen tyrmää tuloksen.

– Selkokielellä sanottuna: Ei pyritä pohjoismaiselle tasolle terveyspalveluissa, vaan jaetaan vain sote-rahat uudestaan. Monilla alueilla palvelut huononevat nykytasoon nähden, Lasse Lehtonen sanoo Twitterissä.

Hän vastaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurviselle. Kurvinen kertoi ryhmän hyväksyneen hallituksen sote-sovun. Kurvisen mukaan ”täydellistä ei olekaan”, mutta keskustan tavoitteet täyttyvät.

– Tämä on suomalainen sote, jossa keskiössä tasa-arvoiset palvelut koko maassa ja julkisen talouden säästöt pitkällä tähtäimellä, Kurvinen totesi.

Lasse Lehtonen nosti hiljattain Uuden Suomen blogissaan esiin hallituksen sote-rahoitusmallin ongelmia. Lehtonen muistutti esimerkiksi, että uudistus leikkaa erityisesti Uudenmaan alueen rahoitusta, mikä taas merkitsee hänen mukaansa väistämättä palvelujen tason laskua, huonompaa terveyttä ja eriarvoisuuden lisääntymistä.

Lasse Lehtosen mukaan ehdotettu rahoitusmalli vain ylläpitää aikaisempia toimintatapoja ja estää resurssien kohdentamista nykyistä vaikuttavammalla tavalla.

– Hiukan karrikoiden voikin todeta, että sote-uudistus toteutuu varmasti vasta, kun uudistuksen perustana (kuten Tanskan sote-uudistuksessa aikanaan) on niin suuri rahallinen investointi terveydenhuoltoon, että kaikki tahot ovat rahoituksensa tasoon tyytyväisiä, Lehtonen totesi.

Hallituspuolueista on sovun julkistamisen jälkeen kuitenkin vakuuteltu, että esityksiin on tehty muutoksia, joissa lausuntokierroksella esiin nousseita ongelmia on korjattu.

