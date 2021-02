Karu laskelma: Koronan uusi aalto voi tappaa tuhansia

Imperial College -yliopiston professori Azra Ghani varoittaa maan hallitusta purkamasta koronavirusrajoituksia liian aikaisin.

Vauhdilla etenevät rokotukset ovat lisänneet pääministeri Boris Johnsoniin kohdistuvaa poliittista painetta, sillä moni parlamentaarikko on pitänyt tiukkojen rajoitusten hintalappua kohtuuttoman suurena.

Jo noin 23 prosenttia väestöstä eli yli 15 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta. Päivittäin vahvistettujen uusien Covid-19-tapausten määrä putosi Britanniassa maanantaina alle kymmeneen tuhanteen ensimmäistä kertaa lokakuun alun jälkeen.

Uuden COVIDSIM-mallinnuksen mukaan koronaviruksen aiheuttamien kuolemantapausten määrä kasvaa jyrkästi loppukesällä, jos kaikki rajoitukset puretaan heinäkuuhun mennessä. Azra Ghanin mukaan viisainta olisi pitää suurin osa koronatoimista voimassa syyskuuhun asti, jolloin valtaosa väestöstä olisi ehditty rokottaa.

Muussa tapauksessa nopeasti leviävät virusmuunnokset voisivat aiheuttaa jopa kymmeniä tuhansia kuolemantapauksia uudessa epidemia-aallossa.

– Neuvoni on, että asian suhteen kannattaa edetä varovasti. Yhteiskunta tulee avata hitaasti, koska pitkällä tähtäimellä tämä on parempi tie ulos pandemiasta, Ghani sanoi ITV:n haastattelussa.

Covidsim, our #COVID19 outbreak analysis tool developed by @MRC_Outbreak + @Imperial_JIDEA , now allows users in healthcare and policy-making to project the impact of vaccination programs around the world. Read more: https://t.co/pASOZbkYXN

— Imperial College (@imperialcollege) February 8, 2021