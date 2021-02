Karu kuva EU:n rokotteista – ”maailmalla on kolme ryhmää”

Portugalin entinen eurooppaministeri Bruno Macaes arvostelee voimakkaasti EU:n koronavirusrokottamisen hitautta.

Hän on nostanut esiin graafin rokoteannosten suhteellisesta määrästä eri puolilla maailmaa.

Ensimmäisten ja toisten rokoteannosten yhteenlasketulla määrällä mitattuna Israel ylivoimaisella ykkössijalla väestöön suhteutettuna. Arabiemiraatit on toisella sijalla ja Britannia kolmannella. Koronarokotukset ovat edenneet kevään aikana vauhdilla myös Yhdysvalloissa ja Chilessä.

Euroopan unioni on kaukana rokotustavoitteesta, ja esimerkiksi Turkki on ehtinyt antaa väestöön suhteutettuna enemmän rokoteannoksia.

– Sanat loppuvat kesken, kun yritän kuvailla tilannetta. On olemassa kolme maaryhmää: ne, jotka ovat tarpeeksi varakkaita rokottamaan kansalaisensa; ne, joilla ei ole siihen varaa – ja sitten on Euroopan unioni, Bruno Macaes kirjoittaa Twitterissä.

Hän kertoo saaneensa runsaasti palautetta siitä, että tilanne voisi olla huonompikin. Monet kehottavat olemaan kärsivällinen, sillä tilanne voi vielä kohentua.

– Eräänlainen fatalismi on vallannut Euroopan. Joku voisi käyttää ilmiöstä toista sanaa: keskinkertaisuus, Macaes jatkaa.

I am running out of words to describe what is happening. There are three groups of countries. Those wealthy enough to vaccinate its citizens, those who cannot afford it – and the European Union pic.twitter.com/HtwETh9Xwq

