Karu kartta kahdesta valtiosta: Rajan takana virustilanne täysin toinen

Brittimediassa on hämmästelty Irlannin koronatoimia, jotka ovat osoittautuneet hyvin tehokkaiksi toisen epidemia-aallon ehkäisemisessä.

Ero on rajuin Pohjois-Irlantiin verrattuna, jonka epidemiatilanne on muistuttanut läheisesti muuta Britanniaa.

Koronavirus iski Irlantiin rajusti maalis–huhtikuussa, jolloin Covid-19:n aiheuttamia kuolemantapauksia kirjattiin huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Sveitsissä.

Tartunnat saatiin vähäiselle tasolle kesään mennessä, eivätkä kuolemantapaukset ole syksyllä nousseet muun Euroopan tavoin. Kansainvälisesti vertailtuna maan koronarajoitukset on pidetty hyvin tiukkoina ja ennakoivina.

Myös Irlannista on kuultu hälyttäviä tietoja vuodenvaihteen jälkeen, sillä tartuntamäärät ovat olleet viime päivinä kasvussa mahdollisesti uuden virusmuunnoksen vauhdittamina.

Pääministeri Michael Martin on varoittanut uusista tiukennuksista, jos tilanne jatkaa heikentymistään.

Let’s look at countries who do a great job in this pandemic. Ireland 🇮🇪 They had a steep first wave which was curbed very quickly and now they have a very successful traffic light system. pic.twitter.com/YTi2cyx7F3

