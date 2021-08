Karu arvio USA:ssa: Woke-armeija hävisi 600-luvun taistelijoille

Yhdysvaltain kongressissa myös demokraattiedustajat ovat vaatineet laajaa selvitystä Talebanien nopeasta valtaannoususta Afganistanissa.

Presidentti Joe Biden teki lopullisen vetäytymispäätöksensä huhtikuussa puolustusministeriö Pentagonin vetoomuksista huolimatta. Hallinto romahti lopulta odotettuakin nopeammin, minkä seurauksena amerikkalaisjoukkoja jouduttiin lennättämään hätäisesti Kabuliin turvaamaan evakuointeja.

Republikaanit ovat sanoneet tapahtumien rapauttavan Yhdysvaltain arvovaltaa muun maailman silmissä. Kongressin alahuoneen entinen puhemies Newt Gingrich arvioi, että puolustushallinnon huomio on ollut demokraattien vaatimuksesta poliittista korrektiutta ja rasismin vastaisia teemoja painottavissa viestintähankkeissa.

Hän viittaa Fox Newsin haastattelussa erityisesti puolustusministeri Lloyd Austinin ja puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja Mark Milleyn toimiin.

– Jos katsomme suppeasti Pentagonia ja tiedusteluyhteisöä, niin tässä on kaksi ihmistä, jotka ovat keskittäneet huomionsa woke-asevoimien luomiseen, Newt Gingrich sanoo.

– Opimme juuri, että 2000-luvun mahtavimmat woke-asevoimat eivät pysty voittamaan 600-luvun taistelijaryhmää, joka on valmis kuolemaan aatteensa puolesta.

Joe Biden puolustautui tiedotustilaisuudessa sanomalla, että tiedusteluraportit ovat usein keskenään ristiriitaisia. Afganistanin hallituksen oli aiemmin arvioitu kestävän ehkä vuoden amerikkalaisten vetäytymisen jälkeen.

Entisen puhemiehen mukaan Yhdysvalloilla ”ei ole tällä hetkellä käytännössä hallitusta”. Ulkoministeri Antony Blinkenin velvollisuus olisi ollut kertoa Bidenille ulkoministeriön virkamiesten vetoomuksesta.

– Kuinka on mahdollista, että Austinin ja Milleyn kaltaiset ammattilaiset sallivat Yhdysvaltain menettää Bagramin lentotukikohdan hallinnan? Suurlähetystöaluetta on mahdotonta pitää turvallisena ilman Bagramia, Newt Gingrich toteaa.

The resurgence of the Taliban should not have been a surprise to anyone if you studied the region's history. Somehow our elected officials are learning this in real-time.https://t.co/nxYKeHaSST

— Newt Gingrich (@newtgingrich) August 22, 2021