Karu arvio öljyiskusta: Saudien tutka tuskin edes päällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matalalla lentävät lennokit ja risteilyohjukset ovat uusi haaste.

Maailmalla on ihmetelty, kuinka maailman kolmanneksi suurimman puolustusbudjetin omaava Saudi-Arabia ei kyennyt torjumaan viime lauantain öljylaitosiskuja, jotka väitetysti tehtiin halvoilla lennokeilla ja risteilyohjuksilla.

Iskujen pääkohde oli Abqaiqissa sijaitseva maailman suurin öljynjalostamo. Sen seurauksena Saudi-Arabian öljyntuotanto putosi alle puoleen. Asiantuntijoiden mukaan korjaukset öljynjalostuslaitoksella kestävät useita viikkoja. Jemenin huthikapinalliset ovat ilmoittaneet olevansa iskujen takana. Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen mukaan Iran on syyllinen. Iran on kiistänyt väitteet.

Uutissivusto CNBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Saudi-Arabian ilmapuolustusjärjestelmät on suunniteltu torjumaan täysin erilaisia uhkia. Monet valtiot eivät ole varautuneet torjumaan matalalla lentäviä lennokkeja ja risteilyohjuksia.

Tämän lisäksi valtavat öljylaitokset ovat helppoja kohteita.

– Saudien öljylaitokset- ja kentät ovat haavoittuvaisia, koska ne loistavat öisellä aavikolla kuin joulukuusi, sanoo American Enterprise Institute -ajatushautomon Lähi-idän asiantuntija Michael Rubin.

– Siksi viholliset eivät tarvitse huipputeknisiä gps-ohjattuja lennokkeja, vaikka heillä niitä voi ollakin, vaan voivat käyttää yksinkertaisempia ja halvempia lennokkeja.

National Defense University -laitoksen tutkijana toimiva Dave DesRochesin mukaan erilaisa uhkia vastaan tarvitaan oikeanlaiset torjuntalaitteet.

– Tietynlaisia uhkia (korkealla lentävät ballistiset ohjukset) vastaan suunniteltu puolustusjärjestelmä ei reagoi, jos hyökkäys (matalalla lentävä risteilyohjus) on erilainen, DesRoches kertoo.

Saudi-Arabia on investoinut paljon ilmatorjuntajärjestelmiin, kuten yhdysvaltalaiseen Patriot-järjestelmään, saksalaiseen Skyguard-järjestelmään ja ranskalaiseen Shahine-järjestelmään.

Nämä ovat kuitenkin merkityksettömiä, arvioi Royal United Services Institute -ajatushautomon asiantuntija Jack Watling.

– Patriot on aikaisemmin suoriutunut huonosti ohjusten torjunnassa, ja se osuu kohteeseensa vain harvoin, Watling sanoo.

Hän korostaa, että Patriot on suunniteltu ampumaan alas korkealla lentäviä ballistisia ohjuksia, ei matalalla lentäviä risteilyohjuksia ja lennokkeja, joita käytettiin viime viikonloppuna tehdyissä iskuissa.

Watlingin mukaan sama koskee Skyguardia. Hän ja muut asiantuntijat pitävät mahdollisena, että saudit eivät ole harjoitelleet kalustonsa käyttöä eivätkä siten ole tehtäviensä tasalla.

– Heillä on paljon hienostunutta ja kehittynyttä ilmapuolustuskalustoa. Ottaen huomioon heidän toteuttamansa operaatiot Jemenissä on erittäin epätodennäköistä, että sotilaat osaavat käyttää kalustoa. Saudi-Arabian asevoimien valmius ja pätevyys ovat alhaisella tasolla ja toiminta on huolimatonta.

– Jos olet patterin komentaja ja puolustat öljykenttää, jonka et usko koskaan joutuvan hyökkäyksen kohteeksi, niin kuinka tarkasti seuraat tutkaa? Olisin yllättynyt, jos tutka ylipäätään oli päällä.

Asiantuntijoiden mukaan Saudi-Arabia tarvitsee parempia lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä ja lähivalvontatutkia, joilla on hyvä kyky matalalla lentävien maalien havainnointiin.

– Ennen kaikkea he tarvitsevat sotilaita, jotka osaavat käyttää niitä, Watling linjaa.