Kartta näyttää – tätä Venäjä yrittää Ukrainalle

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean varapuheenjohtaja Marco Rubio on jakanut Twitterissä ISW-instituutin kartan, joka hänen mukaansa kuvaa Venäjän tavoitteita Ukrainassa.

Jutun alta löytyvään karttaan on piirretty punaisella Ukrainan alueet, jotka Venäjä Rubion mukaan haluaa liittää itseensä tulevassa mahdollisessa aseleposopimuksessa. Alue kulkee Ukrainan pohjoisosista itää pitkin Krimin niemimaalle ja Odessan kaupunkiin asti.

Senaattorin mukaan Venäjä pyrkii luomaan lisäksi reitit Kiovaan. Keltaisella värillä karttaan on merkitty reitti Tšernihivistä ja sinisellä huoltoreitti Mustanmeren rannalta pääkaupunkiin.

Rubio sanoo, että hyökkääjä yrittää iskeä myös Ukrainan puolustusteollisuuden kohteisiin.

#Russia trying to:

1. Gain control of territory they want to annex in any future cease fire “deal”(Red)

2. Gain control of key routes into #Kyiv

– MO1(Yellow) connecting from #Chernihiv

– MO5(Blue) which is primary resupply route

3. Target #Ukraine defense industry sites pic.twitter.com/OyYxNRq95w

— Marco Rubio (@marcorubio) March 16, 2022