Kartta julki: Venäjän alukset partioivat merikaapelien lähellä

Kilpailevien valtioiden sanotaan haastavan USA:n etuja.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon varoittaa Venäjän ja Kiinan lisääntyneestä laivastotoiminnasta strategisilla meriväylillä.

Tilannetta havainnollistetaan kartalla, joka on sisällytetty kongressille lähetettyyn vuoden 2021 budjettipyyntöön. Sen mukaan Yhdysvallat on taloudellisesti riippuvainen globaaleista kauppareiteistä, jotka olisivat äärimmäisen haavoittuvaisia konfliktitilanteessa.

– Kilpailevat suurvallat toimivat aggressiivisesti monilla toimintakentillä. Korkeaan teknologiaan pohjautuvat sotilaalliset kyvykkyydet haastavat Yhdysvaltain ja sen liittolaisten etuja, budjettipyynnössä todetaan.

Meriliikenteen todetaan nelinkertaistuneen viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Noin 90 prosenttia kaikista kauppatavaroista kuljetetaan meriteitse.

– Uusia kauppareittejä avautuu pohjoiseen. Lähes koko internet-liikenne ja biljoonien dollareiden kauppa kulkee turvattomien merenalaisten kaapelien kautta, Pentagon kirjoittaa.

Kartassa on mallinnettu vihreällä värillä merenalaiset kaapelit, punaisella Kiinan ja sinisellä Venäjän laivastotoiminta. Kiinan sotalaivasto on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana 262:sta 335 pinta-alukseen. Venäjä on samalla kehittänyt vaikeasti havaittavia sukellusveneitään.

– Meillä on paljon enemmän puolustettavaa yhä kyvykkäämmiltä kilpailijoilta, jotka haastavat taloudellista turvallisuuttamme ja tätä kautta elämäntapaamme, puolustushallinto arvioi.

Yhdysvaltain laivaston ja merijalkaväen valmiusjoukkoihin lukeutuu tällä hetkellä yli 84 000 merimiestä ja sotilasta eri puolilla maailmaa. Joukot toimivat 94 sota-aluksella, kahdella lentotukialusosastolla ja kahdessa muussa valmiusyksikössä. Kongressia pyydetään rahoittamaan lisäksi 40 ”kybertehtäväryhmää”, jotka suorittavat laivastoa tukevia kyberoperaatioita.

Laivaston budjettipyyntö on yhteensä 207,1 miljardia dollaria eli 190 miljardia euroa. Laskua edellisvuoteen on noin 1,7 miljardia euroa.