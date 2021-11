”Karmiva totuus” – tätä koronan päästäminen vapaasti lapsiin tarkoittaa

Tehohoidon erikoislääkäri Harri Tohmo twiittaa koronan ilmaantuvuuden kasvusta kaikkein nuorimmissa ikäluokissa.

THL ilmoitti maanantaina 2016 uutta koronatartuntaa. Niistä 367 oli alle kymmenenvuotiailla ja 403 todettiin ikäryhmässä 10-20-vuotiaat. Ne olivat eri ikäisten suurimmat tartuntaryhmät.

– Lapset ensin, vaikka #korona ja #LongCovid saamaan, Harri Tohmo twiittaa ironisesti.

– Koronan päästäminen vapaasti leviämään lapsiväestössä, on rikos ihmisyyttä vastaan eikä toivottavasti pääse unohtumaan, hän jatkaa.

Hänen mukaansa ”taisteluväsymys ei ole missään ollut tie onneen”.

Ihmisoikeusprofessori Martin Scheininillä on sama viesti.

– Karmiva totuus: se mitä Suomessa on 2-3 viime kuukautta tehty tarkoittaa valintaa, että lasten tulee sairastaa korona vakavista tai pitkäaikaisista riskeistä huolimatta JA vanhat ja hauraat saavat nyt kuolla, jotta nuoret ja työkuntoiset saavat elää ”vapauden”väärässä illuusiossa, Martin Scheinin twiittaa.

Moni yrittää nyt hahmottaa miksi meillä on tilanne mikä meillä on nyt. Mikä on se suuri suunnitelma? Tein eilen taulukkoa, jossa yritin toimista ymmärtää tavoitteen. Ei ollut helppoa. Joku ei täsmää.

