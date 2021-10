Karmeaa katsottavaa: Juna saapuu, joku tönäisee odottavaa selästä raiteille

Metron valvontakameran kuvaama ja alla videolla näkyvä tilanne nostaa hiuksia pystyyn.

Siinä New Yorkin metron matkustajia on Times Squarella laiturilla odottamassa saapuvaa junaa.

Juuri junan tullessa ampaisee penkillä istuva huivipäinen nainen ylos ja väkivaltaisesti taklaa itseensä selin olevaa metromatkustajaa takaa päin. Selvä tarkoitus on saada uhri putoamaan junan eteen.

Taklattu matkustaja ei kuollut, mutta hän sai pahoja vammoja osuttuaan junaan. New Yorkin poliisi etsii väkivaltaista epäiltyä.

. @nypd are now searching for this person in the headscarf who is seen violently shoving a subway rider just as the train pulls into Times Square. The ambush from behind has riders on edge. Thankfully the victim did not fall onto the trucks but was seriously injured. @abc7ny pic.twitter.com/n4Txjdqwig

— Lucy Yang (@LucyYang7) October 5, 2021