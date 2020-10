Karmea käyrä – tukahduttiko Suomi aiemmin koronan vahingossa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi-Seelanti, Taiwan ja Etelä-Korea ovat pitäneet viruksen kurissa.

Koronan tunteva ekonomisti Juhana Brotherus on jakanut oheisen Our World in Datan grafiikan Suomen, Etelä-Korean, Uuden-Seelannin ja Taiwanin uusien virustartuntojen kehityksestä.

Ylöspäin sojottava käyrä kuuluu Suomelle.

– Ei näytä hyvältä, Juhana Brotherus kommentoi.

– Parhaat pysyneet parhaina – edelleen Taiwan, Etelä-Korea ja Uusi-Seelanti pitäneet koronan kurissa.

Keuhkolääkäri-professori Marjukka Myllärniemi kommentoi grafiikkaa näin:

– Käyrä menee suoraan ylöspäin. Minustakin alkaa tuntua, että keväällä epidemian tukahdutus oli vahinko.

