Karmea karhun hyökkäys sirkuksessa, lapset vieressä

CBS Newsin twiitissä alla näkyvä video venäläissirkuksesta Karjalan Aunuksessa voi olla monelle sopimaton.

Sirkusesityksessä karhu työntää kottikärryjä hoitajansa luo. Tämän astellessa karhu seuraa ja jostain syystä suuttuu, käy miehen kimppuun ja puree. Avustaja tulee potkimaan miehen päällä olevaa karhua.

Takana katsomossa alkaa paniikki. Äidit nousevat nopeasti viemään lapsiaan pois. Karhun ja parin metrin päässä istuvan yleisön välissä ei ole minkäänlaista suojaa.

Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta. Tapahtumapaikka oli Suomen historiasta tuttu Aunus Laatokan rannalla.



Video päättyi kuvaajan ilmeisesti paetessa, mutta silminnäkijän mukaan karhu oli hyökkäyksen jälkeen vaeltanut yleisön alueelle. Tämän jälkeen se saatiin tainnutettua lamauttimella.

WATCH: A circus bear in Russia attacked its trainer and knocked him down as audience members sat feet away with no barrier in sight. (Warning: The video may not be suitable for some viewers.) https://t.co/qfbRsfzmfp pic.twitter.com/ehch7MxhlD

— CBS News (@CBSNews) October 25, 2019