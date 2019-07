”Karmea kannatuksen syväkierre” – ”entä jos emme nouse?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puoluesihteerin mukaan heidän kannatuksensa kääntäminen vie aikaa.

– Sanalla sanoen karmea gallup Keskustalle Ylellä tänään. Puolueella on kannatuksen syväkierre meneillään, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kirjoittaa Facebookissa.

Ylen gallupissa mitattiin keskustan kannatukseksi 11,7 prosenttia.

Puoluesihteerin mukaan ”ensinnäkin Keskustan nousu pinnalle vie aikaa. Pitäisi malttaa olla tuijottamatta kuukausittaisia gallupeja ja asettaa tähtäin riittävän pitkälle”.

– Ensimmäinen tavoite on tietysti saada kannatuksen lasku loppumaan. Minusta riittävän hyvä saavutus on, jos loppuvuoteen mennessä saadaan käännettyä kurssi kohti nousua.

Hänen mukaansa ”ratkaisuhakuiselle Keskustalle on vaikeaa, kun kannatusnousussa ovat ääripäät, jotka taistelevat tilastaan poliittisen keskustan liepeillä”. Politiikan asetelma on puoluesihteerin mukaan rajussa muutosliikkeessä ja vaalien jälkeen kannatustrendit jonkun aikaa aina jatkuvat.

– Se ei silti anna tekosyytä jättää Keskustan osalta tekemättä reipasta itseanalyysiä.

– Menneen analysointi on kuitenkin vain pohjatyö sille, miten lähdemme kohti tulevaa. Puolueen uudistustyö on aloitettu ja se jatkuu konkreettisimmin puheenjohtajakierroksen myötä elokuussa. Kierroksella on henkilökysymysten ohella katsottava syvälle myös puolueen tilanteeseen, uudenlaiseen toimintaan ja keskustaa profiloiviin politiikan suuntiin – tuttua aatettamme myötäillen tietenkin.

Riikka Pirkkalaisen mielestä ”puolueen uudistuminen tai kannatuksen nousu ei saa olla kiinni vain puheenjohtajasta”.

– Rohkenisinko sanoa, että olemme vuosien tai ehkä vuosikymmenelläkin mitattavan ajanjakson aikana jähmettäneet kansanliikkeenä nousseen järjestömme katsomaan aina vain yhden ihmisen ratkaisuja. Punnintaa politiikasta pitää tehdä aina yhdessä.

Puoluesihteeri sanoo kommentoineensa turhan usein laskevia galluplukuja todeten, että nousemme täältä kyllä.

– Näin tosin uskon ja näin myös tulee jollakin aikavälillä tapahtumaan. Tänä aamuna kuitenkin pohdin hetken, että tekisi mieli kommentoida toisin päin. Että miettikääpä erityisesti myös puolueen ulkopuolella hetki, miten käy, jos Keskusta ei nousekaan täältä, Riikka Pirkkalainen toteaa.

– Kuka silloin puolustaa perheitä? Kuka silloin puolustaa tasa-arvoista oikeutta samanlaisiin palveluihin, asuipa missä päin Suomea tahansa? Kuka silloin puolustaa suomalaista ruokaa, vai päätetäänkö poliittisesti, että Suomessa pysytään jatkossa hengissä syömättä?

– Noista teemoista se Keskustan kannatuskin pystyy muuten lähtemään nousuun. Kovaa työtä se vaatii. Enkä hetkeäkään epäile, etteikö tämän puolueen väki olisi siihen valmis. Siksi tänäänkin kommentoin ryhti suorana: Nousemme täältä kyllä.