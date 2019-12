Karl Marxin haudalle kameravalvonta, turistit pöyristyivät

Haudalle on asennettu valvontakamerat toistuvan ilkivallan takia.

Turistit ovat tyrmistyneitä Lontoossa sijaitsevalle Highgaten hautausmaalle ilmestyneistä valvontakameroista, jotka vartioivat Karl Marxin (1818–1883) hautamuistomerkkiä.

– On hiukan kummallista, että ne ovat siellä, paikalla vieraillut saksalainen turisti toteaa Guardianille.

Toinen turisti kyseenalaistaa kameroiden tarpeellisuuden. Hän ei usko, että kamerat toimivat pelotteena ilkivallan estämisenä.

– Ne eivät oikeastaan ole edes pelote.

Valvontakamerat on asennettu sen vuoksi, että monumentti on joutunut toistuvan ilkivallan kohteeksi. Hautamonumenttia on muun muassa töhritty spray-maalilla ja sitä on yritetty vahingoittaa vasaralla.

Hautausmaan ylläpidosta vastaavan Friends of Highgate Cemetery Trustin toimitusjohtaja Ian Dungawell vahvistaa, että muistomerkin omistaja Marx Grave Trust päätti asentaa kamerat.