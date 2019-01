Kari Tolvanen: Lapsen törkeän hyväksikäytön rangaistukseen vuoden kiristys

Lakivaliokunnassa on erimielisyyttä siitä, miten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään.

Eduskunnan lakivaliokunta keskusteli tänään torstaina laajasti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuskäytännöstä.

– Meillä on erilaisia näkemyksiä, miten me haluaisimme vielä tiukentaa niitä hallituksen esitysten lisäksi, lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok.) kertoo Verkkouutisille.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat linjasivat toissa viikolla Oulussa ilmi tulleiden seksuaalirikosten jälkeen, että valiokuntakäsittelyssä on kiristettävä törkeiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten minimirangaistuksia.

Lakivaliokunnassa on kansalaisaloite, jossa esitetään törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistuksen nostamista vuodesta kahteen vuoteen.

– Minun mielestäni se on sellainen, minkä me pystyisimme vielä tällä hallituskaudella viemään läpi, Tolvanen sanoo.

Valiokunnan jäsenet ovat tehneet myös muunlaisia esityksiä, joilla säädettäisiin erilaisista ikärajoista lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lapsen raiskaukseen.

– Ne ovat ihan perusteltuja, mutta ne vaativat laajemman valmistelun, ettei pahimmassa tapauksessa käy niin, että kun tuomioistuin yhdistää rangaistuksia vaikkapa törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, että kokonaistuomio lievenisi. Näin ei saa käydä. Ne täytyy tarkkaan selvittää, Tolvanen sanoo.

Valiokunta jatkaa huomenna perjantaina keskustelua asiasta. Ensi viikolla valiokunnan kuultavaksi on kutsuttu pari professoria.

– Meillä on yhteinen tahtotila, että rangaistuksia pitää vielä tiukentaa, mutta miten tekninen toteutus tehdään, siitä on vielä eri näkemyksiä ja siihen tulee realismi, mitä näin lyhyessä ajassa voidaan tehdä.

Häkkänen varoitti rangaistusten lievenemisestä

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) oli tänään lakivaliokunnan kuultavana seksuaalirangaistusten kiristämisestä.

Häkkänen oli varoittanut valiokuntaa, ettei se tekisi harkitsemattomia ratkaisuja näin lyhyessä ajassa, jotka kääntyisivät itseään vastaan esimerkiksi lieventämällä rangaistuksia rangaistuksia yhdistettäessä.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen antaa Häkkäsen varoittamasta asiasta esimerkin. Jos henkilö tuomittaisiin nykylainsäädännön mukaan törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, niin rangaistuksia yhdistettäessä pohjaksi otettaisiin törkein tekomuoto eli törkeä lapsen raiskaus. Jos tuomioistuin antaisi vaikka kolme vuotta vankeutta ja yhdistäisi sen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja antaisi siitä vuoden lisää, niin yhteensä niistä tulisi neljän vuoden rangaistus.

– Nyt jos vaikka törkeää lapsen raiskausta tiukennettaisiin lisäpykälällä, niin pahimmillaan siinä voi käydä niin, että se poissulkee törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kokonaan rangaistusta mitattaessa ja lopputulos olisi se, että tekijä saisi vain kolme vuotta vankeutta, kun törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ei voi yhdistää törkeään raiskaukseen. Nämä pitää pohtia tarkkaan.

Tolvanen kertoo omana kantanaan, että hänen mielestään selkeintä olisi nostaa törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistusta yhdestä kahteen vuoteen.

– Se tiukentaa varmuudella rangaistuksia. Mutta jos tähän valiokunnassa päädytään, niin siihen pitää tarkkaan kirjoittaa se, että seurustelunomaiset seksisuhteet, jos vaikka tyttö on 14-vuotias ja poika 17-vuotias, ettei missään tapauksessa ole tarkoitus, että poikaa rangaistaan sillä tavalla, että hän joutuisi esimerkiksi vankilaan.

Tolvanen painottaa, että jos tyttö tai poika on vaikkapa 15-vuotias ja tekijä 30-vuotias, niin siitä pitää rangaista entistä ankarammin toisin kuin seurustelunomaisesta suhteesta, jossa henkinen ja fyysinen kehitys on samalla tasolla ja tekoon on molempien suostumus.

Rangaistukset kovenevat huomattavasti

Lakivaliokunta käsittelee parhaillaan rikoslain muutosta, jolla säädetään uudesta rikosnimikkeestä ’törkeä lapsenraiskaus’.

– Rangaistus kovenee huomattavasti, kun siinä tulee minimi neljä vuotta vankeutta ja maksimi 12 vuotta vankeutta. Se on hyvin ankarasti sanktioitu, Tolvanen sanoo.

Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä enimmäisrangaistusta nostetaan kuuteen vuoteen.

– Se on omiaan antamaan mahdollisuutta tuomioistuimelle antaa tiukempia rangaistuksia. Nämä me viemme varmuudella eteenpäin.

Eduskunnassa jo olevien lakiesitysten lisäksi ministeri Häkkänen on käynnistänyt valmistelun seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseksi. Uudistuksen toteutus menee kuitenkin seuraavalle vaalikaudelle.

– Se on todella tarpeen. Olen itsekin ollut lainkäyttäjänä ja se on todella vaikeaselkoinen laki tällä hetkellä, kun sinne on tilkkutäkkimäisesti lisätty kaikenlaisia asioita. Luulen, että siihen on täysi yksimielisyys ainakin lakivaliokunnassa, että se pitää tehdä, oli ketkä tahansa hallituksessa, rikosylikomisariona työskennellyt Tolvanen sanoo.