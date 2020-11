Kari Tolvanen: Sinisilmäisyys johtaa maahanmuuttajien jengien alueisiin

Poliisikansanedustajan mielestä Ruotsin tie pitää katkaista viipymättä pehmein ja kovin keinoin.

Poliisitaustainen kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen kommentoi Facebookissa keskustelua nuorisorikollisuudesta ja väkivaltajengeistä. Tolvanen on sanonut tunteneensa etnisten nuorten orastavat ongelmat jo kymmenen vuotta sitten.

Kansanedustajan mukaan nyt ”keskustelu meni taas sivuraiteelle ja mitään konkreettista ei tapahdu”.

– Osa esittelee tilastoja ja osa on sulkemassa rajoja. Tosiasia on, että meillä on maahanmuuttajataustaisia nuoria ja lapsia, jotka oireilevat pahasti. Monet heistä ovat syntyneet Suomessa, Kari Tolvanen sanoo.

Hänen mukaansa tilastot kertovat, että nuorten tekemien rikosten määrä on vähentynyt pitkällä aikavälillä.

– Se on totta, mutta tilastot ovat historiaa ja niiden taakse on osattava katsoa. Nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat raaistuneet. He ovat entistä enemmän aseistautuneina teräaseilla ja käyttävät päihteitä/huumeita. Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat yliedustettuina muun muassa ryöstöissä. Samaan aikaan ilmoitusaktiivisuus on vähentynyt (vrt. tilastot) ja turvattomuuden tunne lisääntynyt.

– Syrjäytymisen ehkäisy, Ankkuritoiminta ynnä muut sellaiset ovat loistavia ennaltaehkäiseviä toimia ja niitä pitää lisätä. Se ei vaan ikävä kyllä riitä.

– Kaikkiin nuoriin tämä ei tehoa. Osalle tarvitaan myös tiukempia toimia, joilla mm. rikollinen toiminta ja päihdeongelma katkaistaan. Ja se ei aina voi perustua vapaaehtoisuuteen. Nopeasti vakavan oireilun alettua, esimerkiksi arestissa tapahtuva tukitoiminnan omainen lähestyminen pelastaa varmuudella osan nuorista vankilalta. Ja monen sivullisen joutumasta vaikkapa puukotuksen uhriksi, Kari Tolvanen toteaa.

Hyvin monitahoista ongelmaa ei kansanedustajan mukaan taklata pelkällä asuntopolitiikalla ja ennaltaehkäisyllä.

-Sinisilmäisyys ja tehoton puuttuminen johtavat seuraavana askeleena järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun ja tiettyjen toimintojen ja/tai alueiden siirtymiseen maahanmuuttajataustaisten jengien ”valtakunnaksi”. Olemme siis Ruotsin tiellä ja se pitää katkaista pehmein ja kovin keinoin viipymättä, Kari Tolvanen kirjoittaa.

– Kaikki paha, mitä maailmalla on, tulee varmuudella Suomeen myöhemmin ja pienimuotoisempana – mikäli korjaavia toimia ei tehokkaasti tehdä.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007614238.html Niinpä niin. Keskustelu meni taas sivuraiteelle ja mitään… Posted by Kari Tolvanen on Friday, November 13, 2020