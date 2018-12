Kari Tolvanen: Poliisia turha syyttää tutkimatta jättämisestä

Kansanedustajan mukaan poliisin rahoituksesta leikattiin liikaa, mutta tilanne on kohentumassa.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen sisäisestä ohjeesta, jonka mukaan ilmoitukset pienemmistä rikoksista on jätettävä pääsääntöisesti esikäsittelyyn eli tutkimatta. Syynä tähän ovat poliisin mukaan resurssipula ja vuonna 2014 voimaan tullut hallintorakenneuudistus.

– Surullista kyllä tilanne on tällainen päivittäisrikosten tutkinnan osalta koko maassa. Juttujen tutkinta keskeytetään, osa kansalaisista ei saa oikeutta ja tutkijat uupuvat työkuormansa alle. Poliiseja on turha asiasta syyllistää, he tekevät parhaansa, kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Kari Tolvanen kirjoittaa Facebookissa.

Tolvasen mukaan poliisiammattikorkeakoulussa koulutetaan tällä hetkellä ”koulutusresursseihin nähden maksimimäärä poliiseja”.

– Tähän rahoitus on nyt varmistettu. Tilanne kuitenkin helpottuu vasta muutaman vuoden kuluttua koulutuksen keston vuoksi. Edellyttäen, että poliiseja ei siirry siviiliin, mistä on jo viitteitä, hän toteaa.

Poliisin rahoitukseen tehtiin Tolvasen mielestä aikoinaan liian suuret leikkaukset.

– Niitä ei ikävä kyllä kompensoitu täysimääräisinä (kuten vetämäni parlamentaarinen työryhmä esitti), mutta onneksi kuitenkin osittain, toisin kuin monilla muilla hallinnon aloilla.

Tolvasen mukaan turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon tarvitaan riittävästi työntekijöitä.

– Rakenteellisilla uudistuksilla on tehty se, mitä on voitu. Rahoituksen on oltava hallituskausien yli menevää ja poliittisista suhdanteista riippumatonta. Turvallinen oikeusvaltio on kaiken hyvinvoinnin perusta, hän kirjoittaa.

