Kari Tolvanen: Poliisi ei ole syypää, kansanedustajat ovat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen poliisi sanoo, että muutos kohti huonompaa alkoi vuonna 2006.

Kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) ihmettelee, miksi poliisia syytetään toimimattomuudesta, kun se ei puutu Elokapinan mielenosoitukseen Helsingin keskustassa.

– Moitteet menevät kyllä aivan väärään osoitteeseen. Syyllisiä olemme me kansanedustajat, kun olemme tehneet lepsua lainsäädäntöä. Samoin ylimmät laillisuusvalvojat ja tuomioistuimet sekä innokkaasti poliiseja vastaan rikostutkintoja käynnistävät syyttäjät ovat muokanneet oikeuskäytäntöä juuri tällaiseen suuntaan, Tolvanen kirjoittaa Facebookissa.

Tolvanen on itse entinen poliisi. Hänen mielestään muutos huonompaan suuntaan alkoi 15 vuotta sitten Smash Asema -mielenosoituksen jälkeen. Tuolloin helsinkiläiset anarkistit osoittivat mieltään Aasian ja Euroopan maiden huippukokousta vastaan. Tolvanen osallistui poliisina mielenosoituksen valvontaan ja teki pakkokeinopäätökset, kun poliisi otti kiinni 136 ihmistä. Tolvasen mukaan näiden tavoitteena oli rikkoa paikkoja.

– Ylimmän laillisuusvalvojan mukaan tilanteessa toimittiin osittain väärin. Tästä se sitten lähti lainsäädännön ja tulkintojen muutos. Kun poliisi jonain päivänä suurella joukolla – nimenomaan kun – tyhjentää Mannerheimintien Elokapinan porukasta, syntyy jälleen jättimäinen jeesustelu ja kantelutulva poliisia kohtaa.

Tolvasen mielestä Elokapinan kannattaisi ottaa mallia kulttuuriväen mielenosoituksesta, jossa otettiin kantaa koronarajoituksien poistamisen puolesta.

– Todella vastuutonta ja muita halveksivaa toimintaa Elokapinalta. Mielenosoittajien sanoma on tullut selväksi, mutta se ei riitä, vaan he jatkavat kiristyksenomaista toimintaansa. Jos he olisivat hoitaneet mielenilmauksen yhtä fiksusti kuin kulttuuriväki pari viikkoa sitten, olisi heidän asiansa varmaan edistynyt paremmin.