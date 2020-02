Kari Tolvanen: Mihin katosivat puheet poliisien määrästä?

Poliitikkojen yksimielisyys 7850 poliisista hävisi kansanedustajan mukaan kuin ilmaan eduskuntavaalien jälkeen.

Kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen vaatii tuntuvaa korotusta poliisien määrään.

Hänen mukaansa nykyisten hallituspuolueiden esittämät lupaukset osoittautuivat katteettomiksi heti eduskuntavaalien jälkeen.

– Olin vaalikampanjan aikana tilaisuudessa, johon osallistui kaikkien eduskuntaryhmien edustajia. Siellä tehtiin niin sanottu turvallisuuslupaus poliisien määrästä. Kaikki sitoutuivat siihen, että Suomeen tarvitaan jatkossa 7850 poliisia. Ei mennyt aikaakaan, kun tämä turvallisuuslupaus petettiin hallituksen toimesta, Kari Tolvanen sanoo Verkkouutisille.

Viime vaalikaudella Tampereen poliisiammattikorkeakoulu pyöri käynnissä täysillä oppilasmäärillä. Päätöksiä rahoituksesta olivat tekemässä kokoomuslaiset sisäministerit Petteri Orpo, Paula Risikko ja Kai Mykkänen. Suunta oli tarkoitus pitää samana.

– Se on kuitenkin yli kolmen vuoden koulutus, kun tähdätään 7850:een ja siitä eteenpäin. Tällä hallituskaudella se olisi ollut mahdollista, mutta siihen ei tulla nyt missään tapauksessa pääsemään, Tolvanen sanoo.

Hallitusohjelmaan sisällytettiin kirjaus 7500 poliisista, mikä tarkoittaisi pientä korotusta nykyiseen. Kari Tolvanen huomauttaa, että nykyinen määrä on pieni esimerkiksi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Työvoimaa poistuu myös lähivuosina eläkkeelle.

Eräänä ratkaisuna poliisien avuksi voitaisiin palkata tutkintasihteereitä ja virkamiesvartijoita, jotka ottaisivat vastuulleen vankien kuljetuksia ja vartiointitehtäviä. Kustannukset eivät olisi kohtuuttomia, mutta poliiseja vapautuisi partiointiin ja päivittäistutkintaan. Näiden osalta tilanne on jo hälyttävällä tasolla.

– Voi sanoa, että poliisi on jo nyt aika pulassa monessa paikassa. Tavallisten kansalaisten tekemiä rikosilmoituksia ei välttämättä ehditä tutkia, jos vaikka kellarikomeroon on murtauduttu tai polkupyörä on varastettu. Sehän nakertaa oikeudentuntoa ja myös pelotevaikutusta, Kari Tolvanen sanoo.

Rikoksentekijä vastuuseen

Viime hallituskaudella oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) johdolla rikoslakiin tehtiin lukuisia kiristyksiä. Muutokset koskivat muun muassa lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ja vaarallisten vankien vapauttamista. Tolvasen mukaan taustalla vaikutti myös ideologinen ero vasemmistoon.

– Että rikoksentekijä joutuisi vastuuseen – se toteutui Häkkäsen aikana. Tuolloin rikoksen uhri pantiin keskiöön. Tekijälläkin pitää olla toki oikeutensa, mutta vasemmistolainen kriminaalipolitiikka lähtee päinvastoin siitä, että tekijä on keskiössä ja uhri jossain sivussa, Kari Tolvanen sanoo.

Poliisitaustaisen kansanedustajan mielestä nykyisen hallitusohjelman painotukset ovat osin outoja, jopa vastuuttomia.

– On ihmeellistä, oikeastaan surullista ja halveksittavaa, että hallitusohjelmassa ei mainita sanallakaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Asiasta ei ole mitään mainintaa. On selvää, että kyseessä on vakava uhka yhteiskunnalle, kuten on nähty viimeaikaisistakin uutisista, Kari Tolvanen toteaa.