Kari Häkämies: Kokoomuksen puoluekokousratkaisu on päässäni

Petteri Orpo uteli dekkaristi Kari Häkämiehen seuraavaa käskirjoitusta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haastatteli torstai-iltana Turun taiteiden yössä ex-poliitikko, Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämiestä. Tämän kirjoittama politiikan maailmaan sijoittuva juuri julkaistu teos Vallankahva lähtee asetelmista, jossa kokoomuksen puheenjohtajavaali keikauttaa politiikan pelilautaa.

Orpo kiitteli Häkämiehen kykyä kuvata politiikkaa, mutta halusi tietää, ”oliko se ennen noin mielenkiintoista”. Häkämies on muun muassa entinen kokoomuksen kansanedustaja ja ministeri.

– Eikö nykyään siis pelata viinan kanssa ja kiristetä seksillä, Häkämies letkautti ja sai Kansalliseen Kirjakauppaan pakkautuneen yleisön hekottamaan.

– Ei tietenkään pidä lukea kirjaa niin, että se on jokin dokumentti. Kukaan ei jaksa sivua 3 pidemmälle, jos ei käytä vähän värikynää. Mutta kun ihminen haluaa valtaa, niin aika usein heillä on niin sanotusti kaikki keinot käytössä, Häkämies sanoi.

Hän nauratti yleisöä myös toteamalla, että ”Petteri on niin kunniallinen poliitikko, että ehkä hän ei tiedä kaikkea mitä tuolla tapahtuu”.

Orpo ei luonneanalyysistä hätkähtänyt, vaan halusi tietää oliko kirjailija Häkämiehellä mielessään oikean politiikan elämän henkilöitä kirjan hahmoja luodessaan. Orpo kertoi tunnistaneensa kollegojaan.

– Olisi alhaista, jos paljastaisin piirteitä elävistä ihmisistä. Kirjassa on ihmisiä, joissa on sinun piirteitäsi. Ehkä enemmän kirjoitan ihmisistä, jotka olivat olemassa silloin, kun itse tein politiikkaa. Kaikkein eniten kaikissa kirjan ihmisissä on ehkä kuitenkin minua itseäni, Häkämies totesi.

– Sä oot aika monipuolinen mies, Orpo heitti.

Häkämies vakuutti, että kirjojen hahmot syntyvät ja kasvavat pikkuhiljaa kirjoitustyön edetessä.

– Puhun nyt niin totta kuin osaan. En tietoisesti hae joistain ihmisistä piirteitä, mutta ne tarttuvat kun seuraa politiikkaa. Jossain poliitikoissa jokin piirre voi vaikkapa naurattaa tai ärsyttää, jolloin piirre siirtyy hahmoon ja huomaa, että tästä tulikin nyt tällainen, Häkämies kuvasi kirjoittamistaan.

Orpo totesi pitäneensä erityisen mielenkiintoisena sitä, että lukija löytää kirjasta kiinnekohtia todella läheiseen poliittiseen lähihistoriaan sekä tuoreisiin ilmiöihin, kuten hybridivaikuttamiseen, joka on yksi kirjan teemoista. Orpo tivasikin Häkämieheltä tämän ennustajan kyvyistä.

– Jos sinulla on ennustajan lahjoja, niin voisin seuraavan kirjan käsikirjoituksen jo lukaista, Orpo letkautti.

Häkämiehen politiikkaa käsittelevään kirjasarjaan onkin tulossa vielä kolmas osa. Maakuntajohtaja kertoo kirjoittavansa varhain aamuisin ennen muun perheen heräämistä.

– Se kokoomuksen puoluekokousratkaisu, kyllä se on päässäni, Häkämies kertoi.

