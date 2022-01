Karanteenit sairauslomiksi? Yrittäjät: Toisi yli 300 miljoonan euron kustannukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjät odottaa hallitukselta päätöksiä rajoitusten vuoksi ahdinkoon joutuvien yritysten auttamiseksi.

Erityisesti moni matkailu-, liikenne-, ravintola- ja tapahtuma-alan yritys on kasvavissa vaikeuksissa.

– Ihmettelen, miksi päätöksiä ei tehdä. Tukipäätöksiä tarvitaan nopeasti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on esittänyt, että karanteeneja ei enää myönnetä aiemmalla tavalla. Niiden tilalle hän esittää sairaslomia. Tämä tarkoittaisi suurta kustannustaakkaa työnantajille.

– Karanteeneista ja eristyksestä on maksettu tartuntapäivärahaa. Jos niiden sijaan suositaan sairaslomia, se merkitsee valtavaa kustannuskuormaa työnantajille. On kohtuutonta kaataa koronaa sairastavien palkkakulut työnantajien kontolle, Pentikäinen toteaa.

Yrittäjät on laskenut, että jos kolmasosa työelämässä olevista olisi kolme päivää sairauslomalla koronan takia, tämä merkitsisi työnantajalle kustannuksia 300–350 miljoonaa euroa.

– Lisäksi kustannuksia tulee töiden järjestämistä uudelleen ja mahdollisten sijaisten palkkaamisesta ja jos sairasloma haetaan työterveyshuollosta, Pentikäinen sanoo.

– On myös huomioitava, että edes positiivinen koronatestitulos ei välttämättä tarkoita, että henkilö on työkyvytön työhönsä, joka on sairausloman ja sairauspäivärahan edellytys. Positiivisen testituloksen saaneiden henkilöiden toimeentulo tulisikin edelleen turvata tartuntatautipäivärahalla, hän jatkaa.

Rajoitukset kohdistuvat väärin

Yrittäjät arvostelee myös hallituksen rajoitustoimia.

– Rajoitukset kohdistuvat väärin. Niitä ei voida pitää oikeasuhtaisina tai välttämättöminä, jos on vaihtoehtoisia sääntelymalleja, joilla rajoituksia voidaan kohdentaa rokottamattomiin, joilla kuitenkin on ollut mahdollisuus ottaa rokote, johtaja Janne Makkula Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjät muistuttaa siitä, että THL:n mukaan rokottamattomat ovat syys-marraskuun aikana päätyneet koronatartunnan seurauksena erikoissairaanhoitoon 15 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 26 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

– Jos elinkeinotoimintaa rajoitetaan, rajoitusten on oltava ymmärrettäviä ja loogisia. Ne on perusteltava avoimesti ja ymmärrettävästi niin, että rajoituksen oikeasuhtaisuus ja välttämättömyys taudin leviämisen ehkäisemiseksi käy selvästi ilmi, Makkula edellyttää.