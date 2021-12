Käräjäoikeus hylkäsi UPM:n vaatimuksen turvaamistoimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paperiliitto paheksuu pyrkimystä murtaa laillinen työtaistelu.

UPM jätti 28.12.2021 Helsingin käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen, jossa on vaadittu 1.1.2022 alkavaksi ilmoitetun työnseisauksen kieltämistä tai rajoittamista Paperiliittoa kuulematta.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi yhtiön vaatimuksen väliaikaisesta turvaamistoimesta 29.12.2021 antamallaan päätöksellä.

Vaikka käräjäoikeus ei myöntänyt turvaamistoimea väliaikaisena, UPM turvaamistoimihakemus on edelleen vireillä. Käräjäoikeus varaa Paperiliitolle mahdollisuuden lausua asiassa ennen kuin se tekee ratkaisunsa.

– Paperiliitto on ilmoittanut kaikkien töiden olevan ilmoitetun työnseisauksen piirissä, koska UPM on ilmoittanut päättävänsä työntekijöiden työehdot tehtailla yksipuolisesti 1.1.2022 lähtien. Paperiliitto on edelleen valmis sopimaan lakkorajoista sopimuksettoman tilan ajaksi, mikäli UPM suostuu noudattamaan työntekijöiden nyt voimassa olevia työehtoja myös sopimuksettoman tilan aikana, Paperiliitto toteaa tiedotteessa.

– Paperiliitto antoi UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi 29.12.2021, jotta uhkaamassa oleva työnseisaus yhtiössä voitaisiin välttää. UPM ilmoitti välittömästi hylkäävänsä Paperiliiton tekemän esityksen.

Paperiliitto on sopinut kaikkien muiden alan toimijoiden kanssa ehdoiltaan samantasoiset työehtosopimukset jo ennen voimassa olevan työehtosopimuksen umpeutumista 31.12.2021 ilman minkäänlaisia työtaistelutoimia.

– Paperiliitto on lisäksi pyytänyt UPM:ltä omaa esitystä työehtosopimukseksi, kun osapuolet neuvottelivat 22.12. valtakunnansovittelijan johdolla. UPM on kieltäytynyt antamasta pyydettyä esitystä.

– UPM on tarjonnut taloudellisia etuuksia työntekijöille, jotka jatkaisivat työskentelyä tehtailla laillisen työtaistelun aikana. Menettely on kansainvälisen ammatillista järjestäytymisvapautta koskevan oikeuden ja kotimaisen oikeuskäytännön vastaista.

Työtaistelu UPM:n tehtailla alkaa 1.1.2022 ja jatkuu 22.1.2022 saakka, ellei sopimusta saada neuvoteltua sitä ennen.

Edit 30.12.2021 klo 15.21: Juttuun lisätty tieto turvaamistoimihakemuksen vireillä olosta.