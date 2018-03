Kärähdykset ylinopeudesta lisääntyivät vauhdilla

Lähes neljä viidesosaa liikennerikkomuksista on nopeusrajoitusten ylityksiä, ja ne lisääntyivät viime vuonna yli 23 prosenttia.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli viime vuoden aikana 854 400 rikosta ja rikkomusta, mikä oli 3,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kasvua oli lähinnä liikennerikkomuksissa, mistä suurin osa oli nopeusrajoitusten ylityksiä. Ilmi tulleiden omaisuusrikosten ja väkivaltarikosten määrät laskivat, mutta raiskauksia ilmoitettiin edellisvuotta enemmän. Myös ilmi tulleiden huumausainerikosten määrä kasvoi, samoin kuin identiteettivarkauksien.

Liikennerikkomuksia tuli ilmi viime vuonna yhteensä 467 600, mikä oli 12,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähes neljä viidesosaa tapauksista oli nopeusrajoitusten rikkomisia, ja niiden määrä kasvoi viime vuonna 23,1 prosenttia 367 800 tapaukseen. Rattijuopumuksia tuli vuoden aikana tietoon 17 700, mikä oli 1,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Sen sijaan omaisuusrikosten määrä väheni viime vuoden aikana 8,6 prosenttia 210 700:een tietoon tulleeseen tapaukseen. Ilmoitettujen varkauksien määrä väheni 4,7 prosenttia 125 400:aan, ryöstöjen määrä väheni 3,2 prosenttia 1640:een ja petosten määrä 6,8 prosenttia 23 400.

Asuntomurtoja tuli ilmi 4 800, mikä oli 10,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myymälävarkauksia tehtiin 44 900, mikä oli 2 000 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja -näpistyksien määrä on laskenut noin 17 prosenttia.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 35 700, mikä oli 0,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Henkirikoksia tuli ilmi 82 eli yksi tapaus enemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 242, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 170, mikä oli 7,1 prosenttia edellisvuotista vähemmän kuin. Lisäksi ilmoitettiin 857 muuta seksuaalirikosta, joista 414 oli seksuaalista ahdistelua.

Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat Tilastokeskuksen mukaan vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat myös sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 27 800, mikä on 10,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lähes kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 17 100, mikä on 8,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 8,5 prosenttia 1 280 tapaukseen.

Identiteettivarkauksia kirjattiin viime vuonna 3 900, mikä oli 17,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.