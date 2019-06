Kapinallisilla amerikkalaisohjuksia, USA selvittää

Libyalaisten kapinallisten hallusta on löydetty yhdysvaltalaisia panssarintorjuntaohjuksia, kirjoittaa New York Times. Ohjukset löytyivät Libyan hallituksen joukkojen valtaamasta kapinallistukikohdasta. Ohjuksia löydettiin yhteensä neljä, jonka lisäksi kapinallisten hallusta löydettiin myös kiinalaisia lennokkeja.

Kenraali Khalifa Hifterin johtamat kapinallisjoukot pyrkivät syrjäyttämään USA:n tukeman Tripolissa majaa pitävän hallituksen.

Tukikohdasta löydettyjä Javelin-panssarintorjuntaohjuksia myydään vain USA:n liittolaismaille, ja maan ulkoministeriö onkin aloittanut selvityksen siitä, miten ohjukset ovat päätyneet Libyaan. Ohjusten pakkausmerkintöjen mukaan aseet on alunperin myyty Yhdistyneille arabiemiirikunnille vuonna 2008.

Arabiemiirikunnat ovat Hifterin kapinallisten suurimpia tukijoita.

Mikäli maa on toimittanut aseet libyalaisille kapinallisille, on se rikkonut niin USA:n kanssa solmittuja sopimuksia kuin YK:n asevientikieltoa.

Twitterissä on julkaistu valokuvia, joiden kerrotaan esittävän tukikohdasta löydettyjä asevarantoja.

#Libya– clearer pictures allegedly showing the FGM-148 Javelin launchers that were picked up by #GNA in #Garyan after the #LNA's retreat. pic.twitter.com/7yQGQpJoE4

— Oded Berkowitz (@Oded121351) June 28, 2019