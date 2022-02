Kapinalliset syyttävät Ukrainan asevoimia ”hyökkäyksestä”

Itä-Ukrainan separatistihallinto väittää Ukrainan asevoimien tehneen hyökkäysyrityksen joen yli Pionerskin alueella Luhanskissa.

Asiantuntijat ja monet länsimaat ovat varoittaneet Venäjän hakevan vastaavista perättömistä provokaatioista tekosyytä laajemmalle sotilasoperaatiolle Ukrainassa.

CEPA-ajatuspajan tutkija Olga Lautman toteaa tuoreimpien väitteiden levinneen laajasti Venäjän mediassa. Niistä on uutisoinut muun muassa valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti.

Luhanskin ”kansantasavallan” asevoimien mukaan siviiliuhreja aiheuttaneessa hyökkäyksessä olisi tuhoutunut viisi asuinrakennusta. Ukrainalaisjoukkojen sanotaan vetäytyneen tappioiden jälkeen.

Lautman huomauttaa, että väitteiden tueksi ei ole esitetty minkäänlaisia todisteita.

– Venäjä voi pyrkiä pitämään huomion maan itäosissa, samalla kun he valmistautuvat johonkin muuhun. Liikaa huomiota tuntuu kohdistuvan alueeseen, jota he jo miehittävät, tutkija tviittaa.

Sunnuntaiaamuna Donetskin separatistihallinto kertoi vedenjakelun ongelmista väitetyn tykistöiskun jälkeen. Ukrainan itäosissa on lisäksi häiriöitä verkkoyhteyksissä.

Separatistihallinto tiedotti samaan aikaan ”vihollisen sabotaasi- ja terroristiryhmästä”, joka olisi pyrkinyt räjäyttämään sähköasemia ja kaasuputkia. Kahden sotilaan kerrotaan menehtyneen yhteenotoissa.

Venäjän mediatietojen perusteella evakuointi Donetskista ja Luhanskista olisi jatkunut rajan yli Rostoviin. Viranomaiset kertovat vastaanottaneensa jo 40 000 henkilöä, vaikka kyseinen luku oli Rostovin paikallishallinnon mukaan vain 4 000 henkilöä lauantai-iltana.

This within hours is going to be a big story across Russia press. They are reporting casualties of civilians and buildings destroyed in Luhansk and baselessly blaming Ukraine pic.twitter.com/NdcKas1iaX

Flurry of new dubious reports that could be pretexts, from Russia state media and Kremlin-led Donetsk. This claims Donetsk stopped “enemy sabotage and terrorist group that planned to blow up electrical substations, gas pipelines,” and two officers shot in scuffle with saboteur. https://t.co/LPMbRTKPxr

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 20, 2022