Kapina Boris Johnsonin leirissä – ministerit uhkaavat erota

Brittimedian mukaan osa Britannian pääministeri Boris Johnsonin konservatiiviministereistä on valmis eroamaan.

Ministereiden kerrotaan olevan huolissaan siitä, että Johnson johtaa Britannian sopimuskettomaan EU-eroon.

Kulttuuriministeri Nicky Morganin, Pohjois-Irlannin asioista vastaavan ministeri Julian Smithin, oikeusministeri Robert Bucklandin, terveysministeri Matt Hancockin ja oikeusministeri Geoffrey Coxin sanotaan olevan listalla.

Mediatietojen mukaan myös suuri määrä konservatiivipuolueen kansanedustajia eroaa tehtävistään, jos sopimukseton Brexit toteutetaan.

Viidenkymmenen konservatiivipuolueen kansanedustajan kerrotaan kapinoivan ja vastustavan sopimuksetonta EU-eroa.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin kerrotaan tyrmänneen Britannian pääministeri Boris Johnsonin uuden Brexit-sopimusehdotuksen johtajien välisessä puhelinkeskustelussa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Angela Merkel pitää kiinni periaattesta, jonka mukaan Pohjois-Irlannin on pysyttävä mukana EU:n tulliliitossa.

EU-komissio ilmoitti jo aiemmin, että Johnsonin kompromissiesityksessä on useita ongelmallisia kohtia. Irlannin pääministeri Leo Varadkarin mukaan erityisesti Pohjois-Irlantia koskevat kohdat voivat jopa vaarantaa alueen rauhansopimuksen periaatteita.

Johnsonin suunnitelmassa Pohjois-Irlantia koskeva niin sanottu backstop-menettely korvattaisiin vaihtoehtoisella ratkaisulla. Pohjois-Irlanti pysyisi EU:n sisämarkkinoilla tavaroiden osalta, mutta eroaisi unionin tulliliitosta muun Britannian kanssa. ”Kovan rajan” muodostuminen estettäisiin korkeaan teknologiaan nojaavilla rajatarkastuksilla.

Britannian hallituksen tavoitteena on saada Brexitiä koskeva sopimus aikaan EU-huippukokouksessa 17. lokakuuta. Boris Johnson on painottanut EU-eron tapahtuvan 31. lokakuuta riippumatta neuvottelujen lopputuloksesta.

Parlamentin hyväksymä lainsäädäntö edellyttää pääministeriä anomaan EU:lta lykkäystä, jotta maa välttyisi sopimuksettoman eron aiheuttamalta taloudelliselta epävarmuudelta kuun vaihteessa.

Boris Johnson is facing a new cabinet rebellion over a no-deal Brexit and a group of five ministers — Nicky Morgan, Julian Smith, Robert Buckland, Matt Hancock and Geoffrey Cox — are on a “resignation watch list” https://t.co/0ai6GepkCE

FT Exclusive: At least 50 Conservative MPs would revolt against a general election manifesto that pledged to pursue a no-deal Brexit, according to two members of the government https://t.co/A0kl4t0qhr

— Financial Times (@FinancialTimes) October 9, 2019