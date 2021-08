Kapellimestari otti rokotteen kesken konsertin

Unkarilainen kapellimestari Ivan Fischer otti koronavirusrokotteen kesken ulkoilmakonsertin Budapestissa keskiviikkona. Hän sanoo, että hän haluaa tällä tavoin rohkaista ihmisiä rokotuttamaan itsensä.

Euronewsin julkaisemalla videolla Fischer johtaa kappaletta ja riisuu samalla valkean takkinsa. Sen alta paljastuu valkoinen paita, jonka hihaan on valmiiksi revitty kämmenen kokoinen reikä. Lääkäri pistää rokotteen Fischerin vasempaan käteen, ja oikealla kädellään tämä johtaa orkesteria. Kyseessä oli Fischerin kolmas rokote.

Unkarissa ihmisille annetaan muun muassa kiinalaista Sinopharmin rokotetta, jonka teho on todennäköisesti matala vanhemmissa ikäryhmissä. Tästä syystä Unkari on alkanut jakaa kolmansia rokoteannoksia.

– Tällä tavalla Fischer haluaa lisätä rokotteisiin liittyvää tietoisuutta, sanoo Budapestin festivaaliorkesterin johtaja Orsolya Erdodi.

Orkesterin jäsenille puolestaan tehtiin koronatestejä kesken konsertin.

Ivan Fischer on perustanut Budapestin festivaaliorkesterin vuonna 1983. Se luetaan yhdeksi maailman parhaista sinfoniaorkestereista.

