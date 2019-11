Kaoottinen USA? Maalla meneekin paremmin kuin koskaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain työttömyys on alimmalla tasolla vuoden 1969 jälkeen.

Jatkuvasta poliittisesta riitelystä ja presidentin virkasyyteprosessista huolimatta Yhdysvalloilla menee ehkä paremmin kuin koskaan, National Review kirjoittaa.

Maan taloudellinen tilanne on kohentunut vauhdilla presidentti Donald Trumpin virkakaudella. Maan työttömyys on nyt alhaisimmalla tasollaan sitten vuoden 1969. Viime vuoteen verrattuna kokoaikaisesti työllisten määrä on lisääntynyt 2,3 miljoonalla hengellä.

Myös palkat ovat nousussa, sillä täysipäiväisten työntekijöiden mediaaniansiot kohosivat vuoden aikana yli kolme prosenttia. Vuoteen 2009 verrattuna keskimääräinen tuntipalkka on noussut 5,6 prosenttia ja viikoittaiset reaaliansiot 6,9 prosenttia.

Vaikka eriarvoisuus on kuumentanut maan poliittista keskustelua, on köyhyys jatkanut laskuaan.

Virallisten lukujen mukaan köyhyysaste oli 11,8 prosentissa eli alimmalla tasollaan vuoden 2001 jälkeen. Tulos vaihtelee huomattavasti mittaustavan mukaan, sillä kulutukseen pohjautuvien talousindikaattorien perusteella todellinen köyhyysaste voi olla vain 2,8 prosenttia.

Väkivaltarikosten määrä on vähentynyt 51 prosenttia ja talousrikosten 54 prosenttia vuoteen 1993 verrattuna. Vankien kokonaismäärä on 100 000 henkeä pienempi kuin vuosikymmen sitten.

– Jätetään poliitikkojen synkät puheet huomiotta. On hieno aika olla elossa, konservatiivisen Cato-instituutin Michael Tanner toteaa.