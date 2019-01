Kansliapäällikkö: Menetettyä luottamusta ei osteta takaisin millään rahalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmen mukaan vuosia jatkunut turvallisuusviranomaisten säästökuuri on tullut tiensä päähän.

Ilkka Salmi muistuttaa blogissaan, että turvallisen yhteiskunnan ylläpito vaatii tuntuvia ja pitkäkestoisia panostuksia sisäiseen turvallisuuteen. Vuosia jatkunut turvallisuusviranomaisten säästökuuri on tullut tiensä päähän.

– Suomi on maailman turvallisimpia maita. Se näkyy kansainvälisten tilastojen kärkisijoina, kansalaisten luottamuksena viranomaisiin ja turvallisuuden tunteena. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jotta näin on jatkossakin, se vaatii työtä, hän kirjoittaa.

Salmi toteaa, että turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti ja on monin tavoin aiempaa arvaamattomampi. Viranomaisilla on oltava riittävä valmius kohdata muuttuvan maailman haasteet ilmastonmuutoksesta digitalisaation kehitykseen ja hybridivaikuttamiseen. Salmen mukaan turvallisuusviranomaiset ovat kuitenkin liian pitkään olleet pienentyvien resurssien ja säästöjen armoilla.

– Poliisien määrä on kymmenessä vuodessa vähentynyt noin 500:lla. Poliiseja on väestöön suhteutettuna vähemmän kuin missään Pohjoismaassa. Rajavartiolaitos on joutunut vähentämään valvontaa itärajan pohjoisosissa ja Pohjanlahdella.

– Säästöjen tie on nyt kuljettu loppuun. Korruptoimaton ja puolueeton julkishallinto on turvallisen yhteiskunnan perusta. Sisäisen turvallisuuden viranomaiset ovat sen kivijalka. Luottamuksen ilmapiiriä ja vakaata yhteiskuntaa ei ylläpidetä alimiehityksestä kärsivillä turvallisuuden tekijöillä, Salmi toteaa.

– Kun turvallisuusviranomaisilta vaaditaan joustavuutta, kriisinkestävyyttä ja valmiutta, sitä vaaditaan myös rahoitukselta ja resursseilta, hän painottaa.

Salmi varoittaa, että riittämättömät resurssit ajavat turvallisuusviranomaiset pian tilanteeseen, josta ei ole paluuta.

– Resurssipula näkyy muuallakin kuin rikostutkinnassa. Ajoissa toimiminen on tärkeää, jotta Suomessa ei jouduta hallitsemattomiin tilanteisiin, jollaisia on jo nähtävissä joissakin EU-maissa. Jos resurssipula johtaa siihen, että rikoksia ei saada tutkittua, paloauto ei ehdi paikalle ajoissa tai merihätään joutunut ei saa apua, se rapauttaa kansalaisten luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Menetettyä luottamusta ei osteta takaisin millään rahalla. Panostusten aika on nyt, Salmi kirjoittaa.