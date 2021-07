Kansleriehdokas nauroi tulvatilaisuudessa, sai tyrmäyksen

Saksassa gallupeja johtavan CDU:n liittokansleriehdokas Armin Laschet on joutunut pahoittelemaan naureskeluaan tiedotustilaisuuden yhteydessä, kertoo The Guardian.

– Kadun keskustelutilanteesta noussutta mielikuvaa. Se oli sopimatonta ja pyydän anteeksi, Laschet totesi yhteisöpalvelu Twitterissä.

Laschet havaittiin vitsailemassa ja naureskelemassa Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeierin tulviin liittyvän tiedotustilaisuuden taustalla, mikä kirvoitti kritiikkiä lehdistössä ja poliittisissa vastustajissa. Tiedotustilaisuus järjestettiin Laschetin kotiosavaltiossa.

Esimerkiksi Bild-lehden mukaan ”Laschet nauraa samalla kun valtio itkee” kun taas puolestaan sosialidemokraattien puoluesihteeri Lars Klingbeil luonnehti nauramista ”epäsoveliaaksi ja kauhistuttavaksi”. Laschetin sanottiin myös paljastaneensa todellisen minänsä.

German president Steinmeier delivers a sombre speech about help for communities devastated by floods while in background CDU chancellor candidate Armin Laschet appears to laugh himself silly about some joke:pic.twitter.com/gaGtqnLG8w

— Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) July 17, 2021