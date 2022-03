Venäjä on asiantuntijan mukaan syyllistymässä häikäilemättömiin rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on pyrkinyt oikeuttamaan Ukrainaan kohdistettua hyökkäystä toistelemalla väitteitä, joiden mukaan Venäjän miehittämän Donbassin väestöä olisi suojeltava presidentti Volodymyr Zelenskyin hallinnon toteuttamalta ”kansanmurhalta”.

Putinin väitteet ovat täysin katteettomia, eikä hän ole edes yrittänyt esittää uskottavia todisteita niiden tueksi. Erityisen kyynisiä ne ovat Peter Dickinsonin mukaan nyt, kun Venäjän omissa Ukrainaan kohdistamista sotatoimista paljastuu yhä enemmän potentiaalisen kansanmurhan aineksia.

– Venäjän joukkojen Ukrainassa soveltama taktiikka luo pelkoa uhkaavasta humanitaarisesta katastrofista siviilialueiden yhä mielivaltaisempien pommitusten kasvattaessa kuolonuhrien määrää ja aiheuttaessa pakolaisaallon EU:hun kuuluviin naapurimaihin, Ukraine Alert -uutispalvelua johtava Dickinson kirjoittaa Atlantic Council -ajatushautomon tuoreessa artikkelissa.

Putinin valtuuttamat sotatoimet Tšetšeniassa ja Syyriassa ovat jo aiemmin lakaisseet Groznyin ja Aleppon kaltaisia suurkaupunkeja maan tasalle, joten huolet lienevät enemmän kuin aiheellisia.

– Vaikka Ukrainan tapahtumat ovat jo nyt herättäneet kansainvälistä suuttumusta ja huolta, Putinin kieroutuneet sodan päämäärät ja pitkä ansioluettelonsa Ukrainan olemassaolon oikeuden kieltäjänä synkentävät kuvaa siitä, mitä voi olla edessä. Kremlin vuosia jatkunut propaganda on pohjustanut huolellisesti julmuuksia, joiden veroisia ei Euroopassa ole nähty sitten Josif Stalinin ja Adolf Hitlerin päivien, hän toteaa.

”Kansanmurhan uhka on hyvin todellinen”

Vladimir Putin tuntee Peter Dickinsonin mukaan Ukrainaa kohtaan äärimmäistä vihamielisyyttä, jonka taustalla vaikuttavat tämän omaksumat imperialistiset vaistot.

– Usein esitetään, että Putin haluaisi palauttaa Neuvostoliiton, mutta todellisuudessa asia on toisin. Hän on itse asiassa venäläinen imperialisti, joka uneksii tsaarien imperiumin elvyttämisestä ja syyttää alkuvaiheen neuvostojohtoa esi-isiensä venäläisten maiden luovuttamisesta Ukrainalle ja muille neuvostotasavalloille, Dickinson sanoo.

Viimeistään vuodesta 2014 lähtien Putinin Ukraina-pakkomielle on hänen mukaansa määritellyt Venäjän ulkopolitiikkaa ja herkeämätön Ukrainan vastainen propaganda on noussut keskeiseen rooliin Kremlin kontrolloimassa venäläismediassa. Venäläisille tv-katsojille on syötetty päivittäin disinformaatiota, jonka tarkoituksena on ollut epäinhimillistää ja demonisoida ukrainalaiset natsihirviöiksi ja läntisen imperialismin petollisiksi työkaluiksi.

Kyetäkseen toteuttamaan unelmansa Ukrainan venäläistämisestä Putinin olisi Dickinsonin mukaan alistettava tai poistettava valtaosa maan 43-miljoonaisesta väestöstä.

– Kreml on tiettävästi jo laatinut luettelot ukrainalaisista poliitikoista, toimittajista ja aktivisteista, jotka pidätetään ja mahdollisesti teloitetaan, jos Venäjä onnistuu miehittämään Ukrainan suurimmat kaupungit. Kun otetaan huomioon, kuinka laajasti ja kiivaasti kansa on asettunut Venäjän hyökkäystä vastustamaan, ”rauhoitusoperaation” olisi oltava samaa luokkaa kuin 1900-luvun pahimmat totalitaristiset rikokset ihmisyyttä vastaan, hän varoittaa.

– Kansanmurhan uhka Ukrainassa on nyt hyvin todellinen.