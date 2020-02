Kansanedustajat Ylelle: Eduskuntatyö ei ole sitä miltä näyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Istuntosalissa käyttäytymistä verrataan teatteriin.

Eduskunnan istuntosalin koventunut kielenkäyttö ei anna todenmukaista kuvaa eduskuntatyöskentelystä, uudet kansanedustajat sanovat Ylelle. Heidän mukaansa valiokunnissa ja eduskunnan kahvilassa keskustellaan edelleen sivistyneesti.

– Eduskuntatyö näyttäytyy ulkopuolisille erilaisena, kuin mitä se todellisuudessa on. Täällä kuppilassa jutellaan ystävällisesti toisille ja täysistunnossa kommentit saattavat sitten kärjistyä, keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu toteaa Ylelle.

Moni heistä on tehnyt huomion, että keskustelun tyyli muuttuu rajummaksi, kun poliitikot astuvat istuntosaliin kameroiden eteen. Vaikka täysistunnoista voisi saada vaikutelman, että kansanedustajat olisivat pahoissa riidoissa keskenään, kansanedustajien mukaan todellisuus on toinen.

– Sehän (istuntosalissa käyttäytyminen) on esiintymistä medialle. Itse olen kokenut valiokuntatyön tärkeäksi. Paikaksi, jossa vaikuttaa. On hyvä, että valiokuntatyöskentely on suljettujen ovien takana, jotta asioista pystytään keskustelemaan rauhassa, eivätkä mediaroolit siirry sinne, kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen sanoo.