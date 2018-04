Kansanedustajat vaativat parannuksia turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n ja SDP:n kansanedustajien mukaan maahanmuuttoviraston käytäntöjä tulisi tarkistaa.

Kansanedustajat Anders Adlercreutz (r.) ja Pilvi Torsti (sd.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta, joka on heidän mukaansa heikentynyt.

– Paine toimeenpanna käännytyksiä on johtanut siihen, että sekä maahanmuuttoviraston että poliisin toiminnassa on ollut oikeusturvan näkökulmasta huolestuttavia piirteitä, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz nostaa esille tapauksen, jossa kuusihenkisen irakilaisen perheen kaksi vasta täysi-ikäistynyttä lasta käännytettiin, vaikka muun perheen prosessi oli vielä kesken. Kansanedustajan mukaan molempia nuoria odotti Irakissa pidätysmääräys ja kuulovammaista tytärtä pakkoavioliitto.

– Tästä huolimatta heidät käännytettiin, ja perhe revittiin kahtia. Nuorille ei annettu edes mahdollisuutta hyvästellä perhettään, Adlercreutz sanoo.

– Tapaus on esimerkki siitä, miten pahasti turvapaikanhakijoiden oikeusturva ontuu. Heidän käännytyksen toimeenpanokieltohakemus hylättiin samana päivänä kun se jätettiin ja heidät käännytettiin silti, vaikka uusi tieto pidätysmääräyksestä oli lisätty hakemukseen. Tapaus on järkyttävä ja on äärimmäisen huolestuttavaa, että suomalaiset viranomaiset toimivat tällä tavoin, kansanedustaja kertoo.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori ja professori Tuomas Ojanen ovat julkisuudessa arvostelleet heikentynyttä oikeusturvaa.

SPP:n kansanedustaja Pilvi Torsti sanoo, että KHO on arvioinut jo vuonna 2016, että lakimuutokset ulkomaalaislakiin tulevat heikentämään turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

– Turvapaikanhakijoiden heikentyneeseen oikeusturvaan on puututtava. Maahanmuuttoviraston menettelyitä tulisi tarkistaa ja turvapaikanhakijoiden oikeusavun saannin ja laadun varmistaminen on tärkeää. Varsinkin säilöönoton ja maasta poistamisen yhteydessä oikeussuojan tarve on korostunut. Vaadimme hallitukselta toimia tilanteen parantamiseksi.