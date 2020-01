Kansanedustajat vaativat lääkekustannusten kohtuullistamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen lääkekustannusten vuosiomavastuun kasaantumisesta alkuvuoteen.

Viime eduskuntakaudella sosiaali- ja terveysministeriö laati selvityksen lääkekorvausjärjestelmän kehittämisestä. Selvityksen mukaan Kelassa on tarkasteltu vaihtoehtoja, joilla asiakkaan korkeita lääkekustannuksia voisi olla mahdollista jakaa tasaisemmin vuoden ajalle. Esillä ovat olleet lääkekaton alentaminen, lääkekaton jakaminen 12 kuukaudelle, osamaksumenettely ja sosiaalisen luototuksen kaltainen menettely.

– Selvitystyötä lääkekustannusten kohtuullistamisesta tulisi jatkaa uuden hallituksen johdolla, kuten loppuraportissa suositeltiin, Sarkomaa ja Laiho vaativat tiedotteessaan.

Lääkekatto eli reseptilääkkeiden vuosiomavastuu on korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen jälkeen lääkkeitä tarvitsevalla on oikeus lisäkorvaukseen. Lääkekaton omavastuu noudattaa kalenterivuotta, joka saattaa osalla lääkkeiden käyttäjistä täyttyä jo tammikuussa. Tällöin kerralla maksettava summa on vuosiomavastuun maksimi (vuonna 2020 yhteensä 577,66 euroa). Vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen henkilö maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

– Lähes kuudensadan euron kertamaksu on liian suuri pienituloisille, monelle eläkeläiselle, sekä paljon tai erityisen kalliita lääkkeitä käyttävälle. Heillä voi olla erilaisia vaikeuksia saada hankittua lääkkeitä ennen vuosiomavastuun täyttymistä. Lääkkeet saattavat jäädä ostamatta tämän takia, Sarkomaa ja Laiho huomauttavat.

SOSTEn selvityksen mukaan vuonna 2018 ulosottoon päätyi lähes 400 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen maksua, ja määrä on kasvussa. Joka viides suomalainen on säästänyt lääkkeistä, lääkäripalveluista tai hoidosta. Mahdollisuus lääkekaton jaksottamiseen osavuotiseksi pienentäisi enimmäissummaa, joka lääkeostoista jää kerralla potilaan itsensä maksettavaksi.

– Lääkekaton porrastaminen olisi hyvä uutinen paljon lääkkeitä tarvitseville. Omavastuun jakamisella kohtuullisiin osiin voitaisiin varmistaa, että ihmiset sitoutuisivat lääkärin määräämään lääkitykseen paremmin ja kykenisivät itse maksamaan vuosiomavastuut, kansanedusajat toteavat.

Sarkomaa ja Laiho kehottavat hallitusta toimiin selvitystyön jatkamiseksi.

– Lääkärin määräämän lääkityksen noudattaminen ei saisi ajaa ihmisiä taloudelliseen ahdinkoon, edustajat sanovat.