Kansanedustajat tyrmistyivät: Vihreille osaaminen ei ole tärkeintä

Kokoomusedustajien mukaan totuus vihreiden politiikasta alkaa paljastua.

Kokoomuksen kansanedustajat Markku Eestilä ja Sinuhe Wallinheimo hämmästelevät vihreiden toimintaa sisäministeriön kansliapäällikön valinnassa.

Iltalehden mukaan vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo on esittämässä tehtävään yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimivaa Kirsi Pimiää. Pimiä on puoluetaustaltaan vihreä. Pimiän nimitys on hallituslähteiden mukaan perinteinen poliittinen virkanimitys, sillä sisäministeriön kansliapäällikön paikkaa on hakenut myös suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

– Poliitikkojen puheita varten tarvittaisiin joku Google-kääntäjä äänestäjiä varten. Kun (Juha) Sipilä (kesk.) aikoinaan sanoi, että nyt poliittiset virkanimitykset loppuu, niin suomeksi se tarkoitti, että nyt ne vasta alkavatkin! Niin on käynyt, Markku Eestilä kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Tunnetasolla on tietysti hyvä, että kaverivihree saa kunnon paikan ja hyvän palkan. Valtaan pääsyssä on se hyvä piirre, että silloin oikeasti nähdään, millä arvopohjalla johdetaan. Vihreille tunne on tärkeintä, ei osaaminen.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on jakanut rinnakkain kesällä 2019 ja tammikuussa 2020 julkaistut uutiset, jotka on otsikoitu Vihreät lopettavat poliittiset virkanimitykset ja korporatismin ja Vihreät sivuuttaa supon päällikön Antti Pelttarin härskillä poliittisella virkanimityksellä – Ohisalo esittää Kirsi Pimiää sisäministeriön kansliapäälliköksi.

Vihreät on hyväksynyt aiemmin puoluekokousaloitteen, jonka mukaan poliittiset virkanimitykset eivät kuulu demokratian vaatimuksiin. Myös Maria Ohisalo on todennut pitävänsä niitä ”ongelmana”.

– Tässä kaksi uutista noin vuoden sisään. Ensimmäisessä vihreät julistavat lopettavansa poliittiset virkanimitykset ja haluavat läpinäkyvyyttä politiikkaan. Alemmassa kuvassa totuus. Ehkä vihreidenkin olisi aika tunnustaa, että eivät todellakaan ole parempia kuin muut, Sinuhe Wallinheimo kirjoittaa Facebookissa.

– Toinen hyvä esimerkki on ns. ympäristölle haitalliset yritystuet. Niitä he lupasivat karsia ennen vaaleja ainakin miljardilla. Totuus: ne nousevat tämän vuoden budjetissa 100 miljoonalla. Puheet vs. teot.

