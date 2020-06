Kansanedustajat tyrmistyivät: Ministerille 15500 euron maksu ei ole ongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikennevakuutuskeskuksen maksuvaatimuksia pidetään kohtuuttomina.

Kansanedustajat Matias Marttinen (kok.), Petri Huru (ps.) ja Kalle Jokinen (kok.) arvostelevat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta (vas.) tämän vastauksesta liikennevakuutusmaksun kohtuullisuuden määräytymiseen. Edustajat tekivät toukokuussa kirjallisen kysymyksen vakuuttamattomuuden perusteella ajoneuvolle määrättävästä maksusta.

Liikennevakuutuslain 27 §:n mukaan vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätään maksettavaksi maksu, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua laiminlyönnin ajalta. Huoli lain toteutumisesta heräsi, kun yksityishenkilölle määrättiin vahingossa vakuuttamatta jääneestä ja lähes käyttämättä olleesta moottoripyörästä lähes 15 500 euron maksu.

– Ministerin vastaus on täysin käsittämätön ja osoittaa, ettei ministeri tunne omaa lainsäädäntöään. Julkisuudessa ollut tapaus on osoitus siitä, että lain soveltamisessa on ongelmia ja niihin pitää löytää ratkaisu, Matias Marttinen toteaa.

Lain perusteluiden mukaan vakuuttamatta jääneelle ajoneuvolle määrättävän liikennevakuutusmaksun on vastattava mahdollisimman tarkasti saamatta jäänyttä vakuutusmaksua. Julkisuudessa olleessa tapauksessa yksityishenkilö oli pyytänyt tarjoukset neljältä eri vakuutusyhtiöltä, joiden vuosimaksuksi ilman bonuksia muodostui keskimäärin kuitenkin vain 756,14 euroa. Liikennevakuutuskeskus puolestaan katsoi kyseisen moottoripyörän kohtuullisen vuosimaksun olevan 5788,87 euroa.

– Hyvällä tahdollakaan ei voi sanoa, että tapauksessa määrätty maksu vastaisi mahdollisimman tarkasti vakuutusmaksua. Päinvastoin liikennevakuutuskeskuksen määräämä maksu on yli kaksikymmenkertainen keskimääräiseen vakuutusmaksuun verrattuna, Kalle Jokinen ihmettelee.

Liikennevakuutuskeskus arvioi maksun tekemänsä riskimaksututkimuksen perusteella. Ministeriön vastauksen mukaan sen perusteella määrättävä maksu ei välttämättä ole sama kuin vakuutusyhtiöiden maksut.

– Miten voi olla niin, että laissa ja sen esitöissä vaaditaan näiden välille vastaavuutta, mutta käytäntö taas johtaa aivan erilaisiin tilanteisiin?, Petri Huru kysyy

– Tapaus osoittaa, että meillä on lain kirjaimen ja käytännön välillä valtava ristiriita. Tällainen tilanne ei ole tavallisen ihmisen näkökulmasta mitenkään hyväksyttävä. Ihmisen pitää voida luottaa, että lainsäädäntöä toimeenpannaan niin kuin laissa on säädetty, edustajat vaativat.

Kansanedustajat ovat laatineet uuden kirjallisen kysymyksen ministeri Pekosen vastattavaksi.