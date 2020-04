Kansanedustajat tyrmäävät yrittäjien saaman uhkailun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton Anna Kontulan mukaan vastuu epäreiluista jakopäätöksistä on poliitikoilla.

– Nyt on pakko todeta, että vaikka nämä tuet eivät aivan ole menneet nappiin, vihamielisyys tai jopa tappouhkaukset eivät ole oikea tapa reagoida asiaan. On nimenomaan tuen antajan velvollisuus toimia niin, että tuet kohdistuvat oikein. Viime kädessä vastuu on tietenkin ministeriöllä ja ministerillä, jotka rahoituskriteerit määrittelevät, kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma katsoo.

Pia Kauma viittaa Facebookissa Ilta-Sanomien uutiseen huutokauppakeisari Aki Palsanmäestä. Palsanmäen ja hänen vaimonsa pyörittämä Hirvaskankaan kauppahuone oli yksi niistä noin 800 yrityksestä, jotka saivat Business Finlandilta 100 000 euroa koronatukea toimintansa pyörittämiseen. Palsanmäki kertoi keskiviikkona palauttaneensa Business Finlandin tuet saamiensa tappouhkausten ja uhkailun jälkeen.

Tukien myöntämisestä syntynyt sotku on aiheuttanut ihmetystä yli puoluerajojen. Vasemmistoliiton Anna Kontula puhuu Twitterissään ”kansallisesta moraalipöyristymisestä”.

Hänen mukaansa vastuu huonoista jakoperusteista on viime kädessä poliitikoilla, ei yrityksillä.

– Taas kerran kovasti ihmettelen tätä kansallista moraalipöyristymistä siitä, että hyvin pärjäävät yritykset ovat hakeneet ja saaneet koronatukia. Yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. On lapsellista olettaa saati vaatia niiltä sen kummempaa moraalia kuin mitä laki ja yhtiöjärjestys edellyttävät, hän tviittaa.

– Ei yrityksillä ole eikä tässä systeemissä kuulukaan olla moraalia. Jos yritystukien jakopäätökset rikkovat lakia, vastuu on oikeusjärjestelmällä. Jos ne eivät riko, mutta koetaan laajalti epäreiluina, vastuu on poliitikoilla, hän sanoo.

Keskustan Mikko Savolan mukaan se, kuinka julkisuudesta tunnettuja yrittäjät tai yritykset ovat, ei määritä tuen saantia.

– Yritystukien esteenä ei voi olla se, että on julkisuudesta tuttu kasvo. Business Finlandin tuet on tottakai syytä perata ja säännöt oltava kaikille samat mutta yrittäjä on yrittäjä, oli ”julkkis” tai ei, hän sanoo.

