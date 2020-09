Kansanedustajat pöyristyivät ministerin vastauksesta

Edustajien mukaan hallituksen tulisi pikaisesti esitellä tukikriteerit myös niille aloille, jotka ovat jääneet lähes täysin ilman tukea.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Heikki Vestman, Janne Sankelo ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) vaativat lähettämässään kannanotossa Sanna Marinin (sd.) hallitusta korjaamaan kesäkuussa säädetyn yritysten kustannustuen puutteet.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi tänään Kauman johdolla jätettyyn kirjalliseen kysymykseen.

Vastauksessaan Lintilä toteaa, että ”kustannustuki on määritelty yleisenä, toimialariippumattomana tukena ja siten siinä ei ole ollut mahdollista ottaa eri toimialojen erityispiirteitä huomioon”.

– Vastaus on pöyristyttävä. Esimerkiksi tapahtuma-alalla on noin 3 200 yritystä ja alan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Työntekijöitä alalla on noin 20 000 ja tilapäisiä työntekijöitä 175 000. Miten hallitus voi jättää huomiotta näin suuren ja Suomen kulttuurielämälle kriittisen alan ahdingon, Kauma sanoo tiedotteessa.

– Tapahtuma-ala on yksi monista keväällä tehdyistä rajoituksista kärsivä ala, jonka erityispiirteet jätettiin täysin huomiotta kustannustuen valmistelussa. Myös matkailualan yritykset ovat yhä edelleen matkustusrajoitusten takia koronakriisistä eniten kärsineitä toimijoita. Korttimaksudatan perusteella alan myynti on edelleen vain kymmenesosa alkuvuoden tasosta, Sankelo jatkaa.

Edustajien mukaan hallituksen tulisi pikaisesti esitellä tukikriteerit myös niille aloille, jotka ovat jääneet lähes täysin ilman tukea.

– Talousvaliokunnan kokoomusjäsenet aikovat ottaa asian käsittelyyn jo ensi viikolla, jotta sitä saadaan vietyä ensi tilassa eteenpäin, Vartiainen sanoo.