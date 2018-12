Panu Laturi: Kansanedustajat ovat palkkansa ansainneet

Panu Laturi on Viestintätoimisto N2 Comms:n osakas.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien palkat, asumisen korvaaminen, muut edut ja taksimatkat ovat helppo kritisoinnin kohde.

Populistit pääsevät osoittamaan moraalista paremmuuttaan ja iltapäivälehdille ne muodostavat varman, vuosittaisen tulonlähteen. Sitä, että vaativasta työstä on saatava reilu ja rehellinen korvaus, ei kukaan uskalla puolustaa.

Kansanedustajien palkat Suomessa eivät ole korkeita. Se on johtanut tilanteeseen, että moni jonka olisi syytä olla politiikassa ei siellä ole – koska palkka putoaisi samalla kun päätyy julkiseksi sylkykupiksi. On huomattava, että suurin osa kaupunginjohtajista tienaa enemmän, samaten jo keskisuurten yritysten johtoryhmän jäsenet.

Vaikka nyt joku sanoo, että eihän maksettava korvaus ole tärkein, vaan aatteen palo ja tahto tehdä yhteistä hyvää, on palkalla merkitystä. Jos haluamme, että Suomessa, joka on pieni maa, saadaan parhaat henkilöt edes hakemaan kansanedustajaksi, palkka ei saisi olla kysymys. Se on meidän kaikkien ja koko yhteiskunnan etu.

Samalla on todettava, että kansanedustajien korvaukset olivat reaalisesti ennen korkeammat ja kilpailukykyisemmät. Tähän vaikutti se, että lähes jokaisella kansanedustajalla oli paikka valtionyrityksen hallintoneuvostossa tai vastaavassa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että suurin osa näistä elimistä olivat käytännössä turhia ja oli hyvä, että ne lakkautettiin. Mutta tällöinkään kukaan ei uskaltanut puhua kansanedustajien palkoista.

Lopetetaan kansanedustajien typerä arvostelu ja maksetaan kunnon palkka.

Loppukaneetti: Itselleni palkka ei olisi kysymys, jos haluaisin hakea kansanedustajaksi. En kuitenkaan aio näissä vaaleissa, sillä haluan katsoa maailmaa myös toiselta puolelta.

