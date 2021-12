Kansanedustajat: Koronan poikkeussäännökset käyttöön lomautuksissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjestely olisi edustajien mielestä reilu ja tärkeä sekä yrityksille että työntekijöille.

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen ja Timo Heinonen vaativat pikaista palaamista korona-ajan poikkeussäännöksiin lomautuksissa.

Ensimmäisten koronarajoitusten sulkiessa ravintoloita ja harrastuspaikkoja kolmikannassa sovittiin nopeammasta mahdollisuudesta lomauttaa. Normaalin 14 päivän sijasta lomautus oli mahdollista toteuttaa viidessä päivässä, mutta vastaavasti työntekijä sai työttömyysturvaa heti lomautuksen alusta asti eli viiden päivän omavastuuaika poistettiin. Tämä lomautusjärjestely oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

– Nyt ollaan jälleen tilanteessa, jossa ravintoloita ja liikuntapaikkoja suljetaan ja siksi olisi pikaisesti otettava käyttöön nopeampi lomauttaminen, jotta konkursseilta vältytään. Lomautusten poikkeussäännöt olisivat reilut ja tärkeät niin työntekijöille, mutta myös yrityksille, toteaa Timo Heinonen tiedotteessa.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa toimiva Arto Satonen korostaa myös sitä, että aiempi järjestely oli oikeudenmukainen.

– On itsestään selvää, että jos lomautuksen voi tehdä nopeammin, niin lomautetun on saatava korvauksensa ilman omavastuuaikaa. Se on työntekijän turvan kannalta keskeistä, Satonen toteaa.

Heinonen ja Satonen peräävät pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta ripeää toimintaa.

– Tämä on jo aiemmin määräaikaisena toteutettu, joten laki etenee eduskunnasta nopeasti, kun hallituksen esitys saadaan, edustajat vakuuttavat ja edellyttävät, että asian kanssa edetään nopeasti, jotta työpaikkoja ja yrityksiä pelastetaan, Heinonen ja Satonen toteavat.