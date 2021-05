Kansanedustajat haluavat keskustelun äärioikeiston uhasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuusikon mielestä eduskunnassa on herättävä äärioikeiston aiheuttamaan uhkaan.

Kansanedustajat Veronika Honkasalo (vas.), Erkki Tuomioja (sd.), Saara-Sofia Sirén (kok.), Hanna Kosonen (kesk.), Iiris Suomela (vihr.) ja Eva Biaudet (r.) ovat jättämässä eduskunnassa keskustelualoitetta, jossa ehdotetaan eduskunnassa käytävän ajankohtaiskeskustelun äärioikeiston uhkaan varautumisesta.

– Alkuvuonna Yhdysvaltojen kongressiin tehty hyökkäys on tuore esimerkki äärioikeiston aggressiivisista toimista sen keskeisen päämäärän, demokratian kyseenalaistamisen ja horjuttamisen, saavuttamiseksi. Kehitys Yhdysvalloissa on osa globaalia äärioikeiston nousutendenssiä, emmekä ole Suomessakaan turvassa äärioikeiston uhalta, Honkasalo sanoo.

Äärioikeistolaisen terrorin uhka on Suojelupoliisin arvion mukaan voimistunut. Sen vuosikirjan ja viime lokakuisen kansallisen turvallisuuden katsauksen mukaan äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt ja pienryhmät muodostavat Suomessa suurimman terrorismin uhan radikaali-islamismin ohella.

Suojelupoliisi kertoo vuosikirjassaan tunnistaneensa äärioikeistolaisia toimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen, ja että sillä on viitteitä konkreettisesta iskun valmistelusta.

– Meidän ei tule antaa omissa puheissamme tai toiminnassamme vaaralliselle ääriajattelulle minkäänlaista tilaa. Osana äärioikeiston strategiaa on ujuttaa oikeusvaltiota, tutkittua tietoa ja yhtäläiset ihmisoikeudet kyseenalaistavia puhetapoja julkiseen keskusteluun, jolloin ne ajan myötä salonkikelpoistuvat ja alkavat horjuttaa oikeusvaltiota, Honkasalo sanoo.

Hänen mukaansa myös Suomessa äärioikeistolainen liikehdintä, kuten maalittamiskampanjat, juutalaisten seurakuntien kokema ilkivalta ja edelleen järjestettävä äärioikeiston musiikkifestivaali osoittavat, ettei viranomaistoimilla ja -valvonnalla pystytä riittävän tehokkaasti estämään äärioikeiston toimintaa.

– Lainsäätäjinä me kansanedustajat olemme erityisessä vastuussa oikeusvaltion puolustamisessa. On pohdittava, millaisin konkreettisin keinoin lainsäädäntöämme on uudistettava vähemmistöjen suojelemiseksi, maalittamiseen puuttumiseksi ja äärioikeiston uhkaan varautumiseksi, aloitetta ehdottavat kansanedustajat sanovat.